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Koronanın ekonomideki etkisini çoğu ülke ancak 2022’de telafi edilecek
19 dakika önce
IMF'e göre, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 87 ülke, 2021'de 2019 seviyesini tutturamayacak.
IMF'e göre, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 87 ülke, 2021'de 2019 seviyesini tutturamayacak. Türkiye, 2021'de, 2019 ekonomisinin yüzde 99,8'ine ulaşarak ekonomide virüs salgınının yarattığı olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi edecek.
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30.04.2020 05:27:23. #1.13#
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