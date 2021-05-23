Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu - Son Dakika

Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu

23.05.2021 11:31

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının kabusa döndüğü Hindistan'da şimdi de "siyah mantar" alarmı başladı. Hızlıca yayılan hastalığa çözüm olması için doktorlar, binlerce kişinin gözlerini ameliyatla çıkardı. Söz konusu hastalığın ise koronavirüsü tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan steroidlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken Hindistan'dan korkutan yeni bir haber geldi. Her gün rekor vaka ve ölüm sayısı açıklayan ve bu yüzden pandeminin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şimdi de "siyah mantar" alarmı verildi.

HASTALARIN YÜZDE 60'I GÖZLERİNDEN BİRİ VEYA HER İKİSİNİ KAYBETTİ

Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu salgın, bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti.

Koronanın pençesindeki Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu

20'Lİ YAŞLARDAKİ BAZI HASTALAR HER İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladı. Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Gelen ilk bilgilere göre, binlerce kişi bu operasyonu geçirmek zorunda kaldı. Uzmanlar, 20'li yaşların başındaki bazı hastaların her iki gözünü de kaybettiğini açıkladı.

Koronanın pençesindeki Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu

"HASTALARIN GÖZÜNÜ OYUYORLAR"

Sosyal medyada günün konusu olan bu hastalık halk arasında 'binlerce kişinin gözünü oyuyorlar' şeklinde lanse edildi ve ülke genelinde büyük panik yarattı. Doktorlar, söz konusu salgının şiddetli Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor.

Zira bu ilaçlar kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve şeker seviyelerini yükseltiyor. Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, geçtiğimiz günlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtmişti.

Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu

Mantar, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti

Son Dakika Haberleri
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
10:47 Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
10:45 Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı
10:22 Genç kızlar, tekme tokat birbirlerine girdi! O anlar saniye saniye görüntülendi
10:20 Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi
10:10 Demet Akalın, "Eurovision'a katılsak keşke" dedi, takipçileriyle arasındaki diyalog gündem oldu
09:44 Köpeklerden insanlara geçen yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
09:27 Evinin balkonunda bileklerini kesip, eşini ve çocuklarını rehin aldı
09:05 Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti
Kadına şiddet ile ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Yanık açıklık getirdi: Kullandığım ifadeler bağlamından koparıldı Kadına şiddet ile ilgili tepki çeken sözlerine Bakan Yanık açıklık getirdi: Kullandığım ifadeler bağlamından koparıldı         
11:34
Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı! Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı! Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu         
11:20
Kayıp ilanı verdiği karısını öldürdüğü ortaya çıktı! Halıya sarıp kepçe ile gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürdüğü ortaya çıktı! Halıya sarıp kepçe ile gömmüş         
10:54
Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı         
10:45
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması kameraya böyle yansıdı         
10:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor         
15:46
Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor         
14:47
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 11:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement