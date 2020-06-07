Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek - Son Dakika

Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek

19'un ihracatta oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek için "Dış Ticaret Elçileri" projesini başlattı.

Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek, System.String[]

19'un ihracatta oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek için "Dış Ticaret Elçileri" projesini başlattı.


Korona virüsünün etkisi, ihracat rakamlarına ciddi bir şekilde yansıdı. Mayıs ihracatında, değer bazında en fazla düşüş gösteren ülkelerin büyük bir kısmının Covid-19 salgınının en fazla hissedildiği; Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve sınırlarda karantina önlemlerinin alındığı Irak, İran gibi ülkelerin olması dikkat çekti.


Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Covid-19'un oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere "Dış Ticaret Elçileri" başlığı altında yeni bir proje başlattı.


"İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği"


Yurt dışı ile bağlantısı bulunan üyelerinin, o ülke ile bağlantıya geçmek isteyen diğer üyelere danışmanlık yapacağı projenin ilk ayağı "Almanya" başlığı ile gerçekleşti. Almanya'daki firmalarla yoğun bir çalışma sergileyen EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Sancak, üyelere ayrıntılı olarak Almanya iş koşullarını aktararak ilk etkinliğin konuşmacısı oldu.


Rekor düzeyde bir ilgiyle online olarak 250 iş insanının katılım gösterdiği etkinliğin açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, korona virüsü salgınının ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Zira ihracatımızın önemli bir kısmı kıta Avrupa'sına yapılmakta ve salgından etkilenen ülkelere yapmış olduğumuz ihracatta önemli azalmalar yaşanıyor. Salgının en fazla etkilediği ülkelerin başında olan İtalya'ya yapılan ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında bir düşüş yaşandı. Benzer durum İspanya'ya yapılan ihracatlar için de söylenebilir. İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği. Avrupa Birliğini komşu ülkelerimiz İran ve Irak takip ediyor. Avrupa Birliğine üye ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında gelecekte uygulaması muhtemel kısıtlama veya yasaklamaların ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Benzer durumun İran ve Irak ile olan ticaret için de geçerli olduğunu söylemek hatalı bir yorum olmaz. Diğer yandan, özellikle kara yolu ile yapılan ihracatlarda eşyaların geçiş güzerahındaki ülkelerin uygulayacağı kısıtlamaların ekstra gecikmelere neden olabileceği bu durumun da ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz" dedi.


Normalleşme ile ihracata ağırlık verilecek


Olumsuz tabloyu normalleşme ile birlikte yeniden ihracatın hareketlenmesi yönüne döndürme çabasında olduklarını kaydeden Aslan, "Tekrar güzel günlere döneceğimizi düşünerek geleceğe odaklanalım. 15. dönem yönetim kurulu olarak çok önem verdiğimiz EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurt dışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hakim ve yurt dışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi planladık. Yurt dışına açılmak çok cazip gibi gözükse de küreselleşmeye tam olarak hazırlanmamış bir şirket ciddi risklere maruz kalabilir. Bu noktada danışmanlık firmalarının oluşturduğu yüksek maliyetler şirketleri sürece başlamaktan çoğu zaman vazgeçirmektedir. Yurt dışına açılma sürecini daha önce yaşamış ya da sürece hakim olan kişilerden destek almak bu riskleri ve maliyetleri düşürecektir" şeklinde konuştu.


Bu kapsamda Almanya'nın mercek altına alındığı ilk etkinliğin konuk konuşmacısı EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikkan Şirketler Grubu CEO'su Fatih Mehmet Sancak oldu.


Toplantıda Alman ve Türkiye'nin ticari ilişkilerine odaklanan Sancak, Almanya'nın demografik, ekonomik ve kültürel yapısı, Almanya ve Türkiye ticari ilişkilerinin tarihi arka planı, güncel iş hacmi ve sektörler hakkında bilgi verdi.


Güncel bilgilerin yanı sıra Almanya ile iş yapmak ve şirket kurmak isteyen firmaların izlemesi gereken yollar ve yasal prosedürler hakkında da bilgi aktaran Sancak, Covid-19 sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkinin nasıl şekilleneceği konusundaki düşüncelerini paylaştı. Sancak, Almanya ve Türkiye'nin ciddi bir ortaklığı bulunduğunu belirterek, "Türkiye olarak 2018 rakamları ile 16 milyar dolar ihracatımız, 20 milyar dolar ithalatımız bulunmakta. Türkiye ihracatının yüzde 10'u ile Türkiye için birinci sırada yer almaktadır. Dünyanın 3. büyük ihracatçısı, en büyük 3. İthalatçısı olarak yapılabilecek iş birliklerinde öncelikle fizibilite çalışması yapılmalıdır. Türkiye'den ithalatının yüzde 90'ı sanayi, yüzde 10'u tarım ve gıda mamulleri üzerinden gerçekleşmektedir. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda çok dikkat çekmektedir. Türkiye'den mal üretmek isteyenlerin bu sektörü ele almasını tavsiye edebiliriz" dedi. - İZMİR

Koronavirüs, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı         
18:04
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu         
17:58
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı         
17:23
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu         
17:11
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir         
16:59
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli         
16:44
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı         
16:34
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten         
16:32
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi         
16:31
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti         
16:29
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti         
16:20
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu         
16:18
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı         
16:04
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum! Bikinili pozlarıyla yıllara meydan okuyan 57'lik oyuncu Aydan Şener: Filtre kullanmam, samimiyetsiz buluyorum!         
15:46
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti         
15:34
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız         
13:45
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 18:25:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]