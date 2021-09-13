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Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti - Son Dakika

Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti

13.09.2021 09:40

Tüm dünya bir buçuk yıldan uzun süredir koronavirüsle mücadele ediyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hastalığın ilk 5 belirtisi farklı bir hal aldı. Yeni görülen semptomlar ise yüksek ateş, titreme, devamlı öksürük, koku kaybı ve değişikliği ile tat kaybı ve değişikliği olarak açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele halen devam ediyor. Şu ana kadar virüs nedeniyle 5 milyon kişi yaşamını yitirdi. Koronanın en dikkat çeken varyantı ise Delta oldu.

DELTA VARYANTININ BULAŞICILIĞI DAHA YÜKSEK

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Söz konusu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

KORONA BELİRTİLERİ DEĞİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle korona belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. Yeni 5 belirti şöyle:

  1. Yüksek ateş
  2. Titreme
  3. Devamlı öksürük
  4. Koku kaybı ve değişikliği
  5. Tat kaybı ve değişikliği

Uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

VARYANTLARIN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Ancak, uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle:

  • Yüksek ateş
  • Titreme
  • Devamlı öksürük
  • Koku kaybı veya değişikliği
  • Tat kaybı veya değişikliği
  • Baş ağrısı
  • Olağandışı yorgunluk
  • Boğaz ağrısı
  • Bilinçte bulanıklık
  • Deri döküntüsü
  • Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
  • Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrıları
  • Kas ağrıları
  • Boğuk ses
  • İshal
  • İştahsızlık
  • Karın ağrısı
  • Burun akması
  • Hapşırma
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti

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Son Dakika Sağlık Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti - Son Dakika
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