ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI - Son Dakika

ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI

22.04.2021 10:07

TÜRKİYE'deki konaklama tesislerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 116 milyon geceleme kaybettiği belirlendi.

TÜRKİYE'deki konaklama tesislerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 116 milyon geceleme kaybettiği belirlendi. Turizmdatabank.com araştırmasına göre 2019'da 211.2 milyon geceleme yapılan tesisler, 2020 yılında 95.3 milyon gecelemeye ev sahipliği yaptı. Düşüşün yüzde 80'i yabancılardan, yüzde 20'si Türklerden kaynaklandı.

Türkiye ve dünya turizmine yönelik istatistiksel çalışmalar ve raporlar hazırlayan Turizmdatabank'ın 2020 ve 2021 yılı raporları, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. 2020 yılındaki geceleme sayıları, paket tur kayıpları, mart ayındaki otel fiyat artışları ve 2021 ilk üç ayı Antalya'nın paket tur pazarındaki hakimiyeti, Türkiye'deki toplam yatak arzı ve kredi kartlı konaklama harcamalarındaki değişimlere yönelik raporlar hazırlandı.

KAYIP 116 MİLYON GECELEME

Araştırmaya göre Türkiye'deki konaklama tesisleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında 116 milyon geceleme kaybetti. 2019'da 211.2 milyon geceleme yapılan tesisler, 2020 yılında 95.3 milyon gecelemeye ev sahipliği yaptı. Düşüşün yüzde 80'i yabancılardan, yüzde 20'si de Türklerden kaynaklandı. 2020'de işletme belgeli tesislerde yapılan yabancı gecelemelerin yüzde 87.5'i otellerde gerçekleşti. Yabancı gecelemelerin yüzde 5.2'si tatil köylerinde, yüzde 2.5'i özel tesislerde yapıldı.

ÜLKERE GÖRE DAĞILIM

Yabancı gecelemelerin yüzde 31.6'sını Ruslar sağlarken, bu alandaki düşüşün yüzde 20'si bu pazardan kaynaklandı. Gecelemelerin yüzde 10.8'ini Almanlar sağlarken, düşüşün yüzde 23.1'i bu pazardan. Ukrayna pazarı geceleme artışının sağlandığı tek pazar oldu. Ukrayna, gecelemelerin yüzde 12'sini sağladı. Gecelemelerin yüzde 8.5'ini İngilizler sağlarken, düşüşün yüzde 7'si bu pazardan kaynaklandı.

PAKET TUR KAYBI YÜZDE 79

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın paket tur pazarındaki 2020 yılı analizini de yapan Turizmdatabank.com, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Covid-19 etkisinde daralan 2020 yılında 3.4 milyon turist ağırlayan Antalya'ya, önceki yıl 15.2 milyon ziyaretçi geldi. Antalya'ya geçen yıl paket turlarla gelen turist sayısı yüzde 79.9 düştü.

OTEL FİYAT ARTIŞLARI DÜŞÜYOR

Türkiye'de faaliyette olan otellerin gecelik konaklama fiyatlarının, 2021 Mart ayında yüzde 5.84 arttığı belirlendi. Bu ayda ülke genelindeki 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) yüzde 13.18 olarak gerçekleşti. Böylece otel fiyatlarındaki artış, enflasyonun 7.3 puan altında kaldı. Covid-19 sürecinin otellerde müşteri ve dolulukları düşürmesi, gecelik otel fiyatlarının da gerilemesine neden olmuş, fiyat artışlarını sınırlamıştı. Geçen yıl martta yüzde 15.5 olan fiyat artışı, bu yıl ancak yüzde 5.84 oldu.

İLLERE GÖRE ARTIŞLAR

Turizmdatabank.com'un derlediği verilere göre, Antalya otellerindeki gecelik fiyatlar martta yüzde 4.12 artış gösterdi. Ancak bu artış yüzde 13.53 olan il enflasyonunun altında kaldı. İzmir otellerinde yüzde 7.11 artış oldu. İstanbul'da otel fiyatları artışı, ülke ortalamasının çok gerisinde kalmaya devam ediyor. İstanbul'daki gecelik otel odası fiyat artışı yüzde 2.39 oldu. Bu dönemde Muğla otel fiyatları yüzde 5.80 arttı.

PAKET TURDA RUSYA HAKİMİYETİ

2021 ilk 3 ayında, Antalya'ya en çok turist Rusya'dan gelirken, bu pazarın ağırlığı yüzde 33'ten yüzde 87'ye yükseldi. Türkiye'de en çok paket turisti alan Antalya, 2021 ilk çeyreğinde 186 bin daha az paket ziyaretçi alırken Rusya'ya çalışan operatörler ilk sıraları aldı.

YATAK SAYISI 1.6 MİLYON

Turizmdatabank'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı analize göre, Türkiye'de işletme belgeli yatak arzı artışını, hala 5 yıldızlı oteller sürüklüyor. Bu tesisler aynı zamanda toplam arzdan en büyük payı alıyor. Türkiye'de işletme belgeli yatak arzı, 10 yılda 386 bin artarak, 1 milyon 20 bini yakaladı. Bu artışın, yüzde 67-68'ini 5 yıldızlı, yüzde 20-21'ini 4 yıldızlı ve yüzde 8-9'unu 3 yıldızlı oteller sağladı. Toplam 1 milyonu geçen turizm işletme belgeli yatak sayısının yüzde 49'u (496 bin 268) 5 yıldızlı, yüzde 23'ü (243 bin 863) 4 yıldızlı ve yüzde 13'ü (124 bin 259) 3 yıldızlı otellerde bulunuyor. Bu 3 kategori, toplamın yüzde 85'ini oluşturuyor. Belediye belgeli 575 bin yatak da eklendiğinde Türkiye'de toplam arz 1.6 milyona yaklaşıyor.

KREDİ KARTLI HARCAMALAR DÜŞTÜ

Yurtiçinde, kredi ve banka kartları ile yapılan kartlı konaklama harcamaları, yılın 2 aylık döneminde yüzde 41.2 daraldı. 2021'in 2 aylık döneminde kartlı harcamalar 1.7 milyar TL oldu. 2020'nin aynı dönemindeki harcamalar 3 milyar TL dolayındaydı. Bu yıl yapılan harcamaların 0.46 milyar TL'si banka, 1.33 milyar TL'si de kredi kartları ile gerçekleşti.

ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI
ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI

Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA KORONANIN TURİZME FATURASI, 116 MİLYON GECELEME KAYBI - Son Dakika


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