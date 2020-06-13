Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm - Son Dakika

Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yeni bir sistem ile dünyada ilk defa UVC ışığı açıkken insanlar ameliyathane, yoğun bakım anjiyografi ve toplu alanlarda çalışıp gezebilecek.

Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm, System.String[]

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yeni bir sistem ile dünyada ilk defa UVC ışığı açıkken insanlar ameliyathane, yoğun bakım anjiyografi ve toplu alanlarda çalışıp gezebilecek. Korona pandemisi sürecinde ameliyathaneler de ve hastaneler de virüsün yayılmasının engelleyecek buluş ilk kez bir hastane de uygulanmaya başlandı.

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen sistem ile dünyada ilk defa UVC ışığı açıkken insanlar toplu alanlarda çalışıp gezebilecek. InnowayRG bünyesinde çalışan

Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Mehmet Faruk Aktürk, Onur Yolay, Mehmet Cengiz Akbülbül, Sinem Yetim tarafından geliştirilen Far-UVC isimli sistemle artık ameliyathane ve toplu yaşam alanlarında ultraviyole ışıkları kullanılabilecek. Böylelikle özellikle son dönemde tüm dünya ve ülkemiz de etkili olan Korona virüs salgınının bu tarz ortamlar da yayılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Grup tarafından yapılan açıklamada "Far-UVC UVC ışığı açık iken altında insanların gezip çalışılabildiği ameliyathane, yoğun bakım, anjiyografi ünitesi ve toplu alan kavramı dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma giriyor. Far-UVC sisteminde konvansiyonel UVC lambalardakinden farklı dalga boyunda bir ultraviyole spektrumu kullanılmaktadır. Korona pandemisi başlangıcında konu üzerine çalışmaya başlayan ekipler sistemin uygulama, yerleştirme aşamalarını tamamladı ve insanlı ortamlarda kullanım aşamasına gelindi. InitusV ismini verdiğimiz sistemin son optimizasyon ve ölçümleri gerçek şartlar altında hastane ortamında yapıldı. Far-UVC teknolojisi, geliştirilen inovatif bir yaklaşımla insan bulunan ortamlarda kullanılmaya başlanacak. Üretilen inovatif yaklaşım ile dünyada ve Türkiye'de Far-UVC teknolojisi ilk kez Avrupa birliği ve diğer regülasyon kurumlarının şart koştuğu sınırlar içerisinde kullanılabilecek" denildi.

UVC ışınlarının Korona virüs türü olan Covid-19, birçok bakteri, spor, virüs üzerinde inaktive edici etkileri konusunda pek çok haber ve bilgi paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Mikroorganizmalar üzerinde birçok test ve deney yapılmış olsa dahi bugüne kadar kullanılan standart ultraviyole ışınları cilt kanseri, göz hasarı ve diğer başka sakıncaları nedeni ile canlı bulunan ortamlarda kullanılamamakta idi. Standart UVC lambaları mikroorganizmaları öldürmek için kullanılmakta fakat ortama insan girdikten sonra kapatılmaktadır. Ortamda bulunan enfekte kişiler ise Covid-19 veya diğer mikropları çevredekilere bulaştırmaktadır. Kullandığımız Far-UVC teknolojisi halen yoğun kullanılan UVC teknolojisinden farklı spektrumda ultraviyole ışınlar kullanmakta olup ilk etap hayvan ve sentetik insan derisi üzerinde yapılan denemelerde bu ultraviyole spektrumda cilt veya göz hasarı görülmemiştir.

Böylesine kıymetli ve acil ihtiyaç duyulan bir teknolojiyi rutin kullanıma sokmayıp binlerce insanın zarar görmesi ve dünyada toplu alanlarda hayat ve ulaşımın durması kabul edilebilir değildir" denildi.

"INİTUSV İLE GÜNDELİK YAŞAMIMIZ NORMALE DÖNEBİLECEKTİR"

Açıklamada devamla; "Geliştirdiğimiz UVC geçirmez tekstillerden üretilmiş tulum, ameliyathane hasta örtüsü, yoğun bakım hasta örtüsü ve UVC korumalı gözlük ile aktif UVC ışığı altında çalışılabilecek bir ameliyathane, anjiyo ünitesi, yoğun bakım, steril ortam ve toplu açık alan oluşturulmaktadır. Söz konusu inovasyon ile Far-UVC altında ameliyat, girişim ve hasta takiplerinin personel ve hastaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yapılması ve bakteri virüslerin de ortaya çıktıkça (solunum, salgılar) hemen yok edilmesi ihtiyacının karşılanması sağlanmış olmaktadır. Far UVC teknolojisi hayvan deneylerinde güvenli bulunmuş olmasına rağmen UVC ile ilgili 1960'lı yıllardan gelen regülasyonlara uyum sağlamak için koruyucu tekstil ve gözlükle kombine edilmiştir. InitusV projesinde Far-UVC sistemini UVC geçirmez kumaş ve gözlük ile kombine ettiğimizde günümüz regülasyon otoritelerinin açık havada çalışan işçiler için önerdiği günlük maksimum UVC doz sınırları içerisinde kalarak kullanılmasını sağlamaktayız. InitusV sistemi hastanelerde enfeksiyon riski taşıyan yerlerde, toplu seyahat edilen, toplu bulunan ortamlarda Far-UVC'nin insan bulunan ortamlarda kullanılmasına müsaade edip enfeksiyon koruması sağlayarak bir devrim sağlamakta. InitusV ile ameliyathanelerde, yoğun bakım veya diğer riskli birimlerde Covid19 yayılımı engellenerek hem hastalar hem de sağlık personelleri korunabilecektir. Toplu alanlar ve seyahatlerdeki felç olmuş gündelik yaşamımız da normale dönebilecektir" denildi.

(İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş üst üste net pozisyonları değerlendiremiyor Beşiktaş üst üste net pozisyonları değerlendiremiyor         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 22:18:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]