Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor

14 dakika önce

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor, System.String[]

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.

3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.

Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.

Kentte hayat normale dönmeye başladı. Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

'10 günlük savaş'

The Paper adlı siteye göre tüm kent sakinlerine test yapılabilmesi için yerel yönetimlerden raporlarını bu öğleden sonraya kadar sunmaları istendi. Sitenin yayımladığı "10 günlük savaş" başlıklı belgeye göre test programında yaşlılara öncelik verilecek.

Ancak Global Times gazetesi, bazı üst düzey sağlık yetkililerine dayanarak tüm kent sakinlerine test yapılmasının zor ve masraflı olacağını duyurdu.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Peng Zhiyong ise testlerin sağlık çalışanları, risk grubundakiler ve hastalarla yakın temasta bulunan kişilere odaklanabileceğini söyledi.

Aynı üniversiteden bir başka yetkili ise, zaten kent sakinlerinin önemli bir bölümüne - 3-5 milyon- test yapıldığını, kentin 10 gün içinde kalan 6-8 milyon kişiye de test yapabilecek durumda olduğunu belirtti.





ABD'de günde 300 bin test yapılıyor

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.

Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.

Çin, Pazartesi günü sadece bir koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede vaka sayısı 82.919, ölü sayısı da 4.633.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:00 


Son Dakika

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler         
12:33
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak         
12:30
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu         
12:23
Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun         
12:20
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı         
12:16
Amasra'da 2 aydır hiç koronavirüs vakası görülmedi Amasra'da 2 aydır hiç koronavirüs vakası görülmedi         
12:10
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor 4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor         
12:01
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi         
11:57
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti         
11:55
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi         
11:54
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi         
11:52
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi         
11:45
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor         
11:45
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı         
11:44
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı         
11:44
İstanbul'da bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı yüzde 30 arttı İstanbul'da bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı yüzde 30 arttı         
11:36
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda         
11:36
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde Sivas'taki vaka sayılarında artış yaşandı         
11:30
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti         
11:17
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı         
11:13
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki         
11:12
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor         
11:10
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı         
11:02
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı         
11:02
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor         
11:02
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor         
10:58
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi         
10:53
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi         
10:49
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu         
10:45
TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 13:14:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]