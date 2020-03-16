Koronavirüs: 17.700 şişe el dezenfektanı toplayıp, internetten satmaya çalışan Amerikalıya... - Son Dakika

Amerika'da, internet üzerinden satmak için 17.700 şişe el dezenfektanı stoklayan bir kişi hakkında fahiş fiyat soruşturması başlatıldı.

Tennessee eyaletindeki Chaattanoooga'da yaşayan Matt Colvin, New York Times'a yaptığı açıklamada, "büyük bir tepkiyle karşılaştığını" anlattı.

İnternetten satış platformları, koroavirüs bağlantılı ürünleri fahiş fiyatlara pazarlayan satıcılara karşı önlemler aldı.

Colvin daha sonra, ürünleri bağışlayacağını söyledi, ancak New York Times'a göre, Colvin'in bu vaadi yaptığ gün Tennesse Başsavcılığı soruşturma açtı.

Colvin, ABD'deki ilk koronavirüsten ölümün duyurulduğu 1 Mart'ta hem kendisi, hem de erkek kardeşinin eyaleti arabayla dolaşarak bulabildikleri tüm el dezenfektanlarını satın aldıkalrını söyledi.

Colvin daha sonra, dezenfektanları şişesi 70 dolara Amazon'da satmaya çalıştı.

Amazon, el dezenfektanı, ıslak mendiller ve yüz maskelerini fahiş fiyatlara satışını yasaklarken, eBay bu ürünlerin satışını tamamen engelledi.

Colvin New York Times'a verdiği ilk röportajın ardından büyük bir tepki aldı ve küresel bir krizden kar elde etmeye çalışmakla suçlandı.

Daha sonra pişman oluğunu anlatan Colvin, mağazaların bu ürünleri yenileyemeyeceğini düşünemediğini belirtti.

Tenesssee eyaletinde, valinin acil durum ilan etmesinden sonra çok talep gören ürünleri fahiş fiyatlara satmak yasaklanıyor.

Suçlu bulunanlara 1000 dolara kadar para cezası verilebiliyor.