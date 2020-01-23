Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı - Son Dakika
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Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı

11 dakika önce

Çin’de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi

Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı, System.String[]

Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:33 
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