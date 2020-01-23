Son Dakika › Dünya › Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı - Son Dakika Dünya
Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı
11 dakika önce
Çin’de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi
Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:33
Son Dakika Çin'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı