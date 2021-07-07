Üye Girişi
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu - Son Dakika

Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu

07.07.2021 11:30
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu, System.String[]

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, pandemi sürecinde dijital temasın en çok 35 yaş üstü kişileri etkilediğini belirtti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, pandemi sürecinde dijital temasın en çok 35 yaş üstü kişileri etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Dilci, "Pandemide evde kalmayla beraber dijital temasın yoğunlaştığı yaklaşık 1,5 yıl geçirdik. Evde kalanlar dijital cihazlara yoğunlaştı. Yaptığımız araştırmalarda dijital tükenmişliğin en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olduğunu gördük" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs sürecinde dijital bağımlılıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, dijital analiz tekniği ile 1986 katılımcının katıldığı araştırma sonucunda kişilerin yüzde 29'unun dijital temas nedeniyle mental bir yorgunluk ve dijital tükenmişlik yaşadığını belirlediklerini söyledi. Özellikle 35 yaş üstü kişilerde bu mental yorgunluğun görüldüğünü söyleyen Dilci, "Pandemide evde kalmayla beraber dijital temasın yoğunlaştığı yaklaşık 1,5 yıl geçirdik. Şu an aynı alışkanlığımız devam etmekle beraber, söz konusu temas alışkanlığımızın doğurduğu en bariz sonuçlardan davranışsal anlamda dijital tükenmişlik ve mental bir yorgunluktan bahsedebiliriz. İnsanlarda benlik algısı ve kendilik değerine ilişkin ciddi anlamda bir düşüş tutumuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu da kendini daha çok ümitsizlik, hayata karşı adanmışlık düzeyi, kimlik ve yine maneviyat tatmininde düşük seviyede algıya sahip oldukları yönünde bir sonuca ulaştık. Dolayısıyla dijital tükenmişlik en çok 35 yaş üzerinde mental bir yorgunluğa sebep olmaktadır. Reddetme bağları dediğimiz hem o nesneden uzaklaşamama hem de o nesneyi reddetme şeklinde bir davranışsal problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla reddetme bağları kişinin elinde olmayan sebeplerle dijital nesnelere karşı yönelimini ifade ediyor. Kişilerde en çok tükenmişlik, yorgunluk, odaklanamama problemi ve iletişiminde sekteye uğrayacak şekilde, gündelik hayat akışını sabote edecek bir maruziyet söz konusu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'DİJİTAL DİYET ZAMANI DİYEBİLMELİYİZ'Dijital tükenmişlik hali yaşayan kişilerin sosyal ilişkilerde de başarısız olduklarını söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Bu kişiler iletişimsizlikle beraber kendini daha da kötü hissetmektedir. Çünkü birey, yaşam tarzına uymayan bir yaşantıyla karşı karşıyadır. Adanmışlık düzeyi daha yüksek bir birey olabilmek için dijital nesnelere karşı, dijital diyet zamanı diyebilmeliyiz. Amacının dışında kullanmamalıyız. Yaşam alanlarımızda wifi sistemleri de dahil olmak üzere kapatılmalı. Bu gibi cihazlar günün belli vakitlerinde kullanılmalı. Telefonları açma kapatma esnasında kulağımızdan 30 santimetre uzakta açıp, yine aynı şekilde 30 santimetre uzakta kapatalım. Hatta hoparlörden konuşmakta büyük fayda var. Önümüz yaz tatili ve ailelerin bir nevi dijital nesnelerle köşe kapmaca oynadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ailelerin bu dönemde özellikle çocuklarıyla birlikte doğaya yönelmeleri gerekmekte" diye konuştu.'RADYO DİNLEMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Dijital tükenmişlik yaşayan ailelerde, aile içi çatışmaların da yaşandığını belirten Prof. Dr. Dilci, "Bu durum aile içi ilişkileri de olumsuz etkileyebilmektedir. Ailelere planlı etkinlikler, ev içerisinde kitap okuma saatleri, sınırlandırılmış bir zaman diliminde yapılan televizyon ve film aktiviteleri ve doğayla iç içe olacağımız aktiviteleri tavsiye ediyoruz. Önümüzde bayram var. Sosyal mesafeye dikkat ederek aile ziyaretleri yapmak çok doğru bir tercih olacaktır. Özellikle radyo dinlemelerini önemle rica ediyorum. Çünkü radyoyla birlikte hayal dünyaları ve duyguları da gelişecektir. Kendi dünyalarında yarattıkları kahramanlarla temas kuracaklardır. Dijital dünyanın sınırsız ve güvensiz ortamına maruz kalmaktansa gerçek ve yüz yüze ilişkileri hayata geçirmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu
Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu

Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, Tuncay Dilci, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor 11:42 Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi 11:41 İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler 11:18 Roman düğününde sahneye çıkan Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı 10:55 Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı 10:43 "Bataklık Operasyonu"nda iddianame kabul edildi! Ablaların taşıdığı kara parayı baldız aklamış Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş 10:36 Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor 10:13 Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor 09:16 Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor

Son Dakika Haberleri
11:44 "Bataklık Operasyonu"nda iddianame kabul edildi! Taşınan kara parayı baldız aklamış
11:41 Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor
11:41 Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor
11:40 İspanya'yı turnuvadan eleyen İtalya Milli Takımı'na 'Tanrı' benzetmesi
11:39 Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz
11:00 Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş
10:57 Dolar güne düşüşle başladı, 8,68'den satılıyor
10:55 Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı
10:49 Altın güne yükselişle başladı, 502 liradan işlem görüyor
10:47 Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam
İstanbul'da Pakistanlı gaspçılar tarafından fidye için rehin tutulan 7 Nepalli kardeşi polis kurtardı İstanbul'da Pakistanlı gaspçılar tarafından fidye için rehin tutulan 7 Nepalli kardeşi polis kurtardı         
11:43
Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor         
11:41
Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarını yanıtladı: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam Galatasaray'dan Fatih Terim'in maaşına şaşırtıcı zam         
10:48
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih verildi, ödeme 13-16 Temmuz'da yapılacak         
10:17
Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı Gerçek çok başkaymış! 99 koyunu çalındı zannedip ihbarda bulundu, hayvanları oğlunun sattığı ortaya çıktı         
09:54
Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
08:25
Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor Z kuşağı seçim anketinde dengeleri altüst edecek! Yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih ediyor         
08:11
Oyuncu Sinem Kobal imaj değişikliği yaptı, yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı Oyuncu Sinem Kobal imaj değişikliği yaptı, yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyattı         
08:07
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 11:47:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs, 35 yaş üstünde dijital tükenmişliğe sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement