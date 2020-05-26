Koronavirüs 60 uzman tarafından online söyleşide tartışılacak - Son Dakika

Koronavirüs salgın süreci ve sonrasında Türkiye ve Dünya'da neler olacağı sorusuna 60 uzman isim cevap arayacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM), tarafından gerçekleştirilecek ilk online söyleşi serisi 19 Haziran'da tamamlanacak.

'Covid-19 ile İlgili İlk Büyük Online Söyleşi Serisi' ile ilgili RUPAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Özmen ve Koordinatör Murat Lehimler açıklamada bulundu. RUPAM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi aniden kıskacına alan koronavirüsün ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili olarak tüm bilim dallarının kolektif ve disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu bağlamda RUPAM'ın da ulusal ve uluslararası düzeyde uzman, akademisyen ve bürokratın bir araya geldiği bu etkinlikle küresel düzeyde yapılan çalışmalara katkı sağlamak istiyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka himayesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğin amacı ise internette ortaya çıkan bilgi kirliliğini azaltmak. 'Koronavirüs süreci ve sonrasında nasıl bir dünya olacak' sorusuna uzman konuklarımızın cevaplarını, tespitlerini ve gelecek öngörülerini hem öğrencilerimizle hem de toplumla paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu söyleşi serisi pandeminin etkisini 60 farklı açıdan ele almayı sağlayacak önemli bir tarama çalışmasıdır. Projenin bitiminde ortaya önemli bir başvuru kaynağı çıkacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TAMAMI KİTAP OLARAK KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Pandemi konusunda yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"5 yaşında genç bir üniversite olarak koronavirüsün getirdiği koşullarda hem eğitim hem de bilimsel çalışma süreçlerini aksatmadan yürüttük. Uzaktan eğitim sistemimiz, eğitim-öğretim alanında pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların öğrenci-akademisyen buluşmasını engellemesini önledi. Diğer çalışma alanımız olan bilimsel etkinlikler ve projeler özellikle sosyal bilimler alanında projelerimiz aynı hızla devam ediyor. Bu süreçte pandeminin sosyal etkisi ve ortaya çıkardığı sosyal travmanın telafisi için projeler ortaya koyduk. Bu projelerden birisi de şu an gerçekleştirmekte olduğumuz sanal konferans programı. Program, farklı bilim ve mesleklerden önemli isimleri bir araya getiriyor ve akademik alanda önemli bir tarama çalışması niteliği taşıyor. Göç, kentleşme, istihdam, çevre ve diğer sosyal araştırma alanlarında yürüttüğümüz projelere eklenen bu çalışma ile çağı ve ötesini anlayan, donanımlı gençleri topluma kazandırma idealimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Covid 19 Salgın Süreci ve Sonrasında Ülkemiz ve Dünya İnternet Söyleşi (Sanal Konferans) Programı'na, söyleşi videoları ve konuşmaların metinlerine üniversitemizin web sitesinden ulaşılabilmektedir. Bu program ve konuşma metinlerinin tamamı kitap olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."