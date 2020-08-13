Uzmanlar tedirgin: 7 milyar insana nasıl koronavirüs aşısı yapılacak, aşı nerede ve nasıl saklanacak? - Son Dakika
BBC

Uzmanlar tedirgin: 7 milyar insana nasıl koronavirüs aşısı yapılacak, aşı nerede ve nasıl saklanacak?

Dünyanın gözü kulağı koronavirüse çare olacak aşı haberinde. Ülkelerden umut vadeden açıklamalar geliyor; ancak işin uzmanları aşının konacağı flakonun (cam şişe) yeterli olup olmadığı, aşının saklama koşulları gibi konularda endişeli.

Dünyada bilim insanları Covid-19'a karşı bir aşı geliştirebilmek için seferber olmuş durumda. Herkesin aklında ortak bir soru daha var: 7 milyar insana nasıl koronavirüs aşısı yapılacak? Operasyonun lojistiği nasıl olacak?

Uluslararası aşı ittifakı (Gavi) ülkeleri aşı uygulamalarının insanlara tedariki üzerine düşünmeye çağırdı. Ancak aşı konusunda uluslararası işbirliği elde etmek kolay değil. Çünkü birçok zengin ülke, sihirli formül bulunursa malzemeleri güvence altına almak için ilaç şirketleriyle hali hazırda ikili anlaşmalar yapıyor.

Gavi'nin CEO'su Seth Berkley, karşılaşılan en büyük engellerden birinin sözde "aşı milliyetçiliği" olduğunu söylüyor. Berkley, aşının küresel olarak düşünülmesi gerektiğini vurguluyor ve "Herkes güvende olmadığı sürece hiçbirimiz güvende olmayız" diyor.

AŞI İÇİN YETERLİ CAM ŞİŞE VAR MI?

Gelişmekte olan ülkelerin doğru aşılara erişimini sağlamaya çalışmanın yanı sıra; Berkley, dünyada aşının konacağı flakonun (cam şişe) yeterli olup olmadığı da dahil olmak üzere, aşı uygulamasının daha yavan yönlerini düşünmek zorunda. "Bu konuda endişeliydik" diye itiraf ediyor Berkley:

"Bu yüzden iki milyar doza yetecek kadar flakon satın aldık. 2021 sonuna kadar hazır olmasını umduğumuz doz sayısı da bu kadar."

BUZDOLAPLARI DA POTANSİYEL SORUN

Aşıların büyük çoğunluğunun düşük sıcaklıklarda saklanması gerekiyor. Bu yüzden cam şişeler kadar buzdolapları da potansiyel bir sorun.

Birmingham Üniversitesi'nde soğuk zincir lojistiği uzmanı olan Prof. Toby Peters, Gavi gibi kuruluşların gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut soğutma kapasitesini nasıl en üst düzeye çıkarabilecekleri hakkında düşünmelerine yardımcı oluyor.

Peters, bu potansiyel sorunu şu sözlerle açıklıyor:

"Sorun sadece aşı buzdolaplarında değil. Onu uçaklarda hareket ettirecek paletler, ulaştırılması gereken noktalara götüren araçlar, ardından motosikletler. Tüm bunların sorunsuz bir biçimde çalışması gerekiyor

Prof. Peters, bu devasa projeye yardımcı olabilmek adına soğuk zincir depolarını ödünç almak için küresel yiyecek ve içecek şirketleriyle görüşüyor.

ÖNCELİK KİMİN OLACAK?

Aşı uygulamasının daha yönetilebilir hale getirilmesi için, ülkelerin kendi nüfuslarında kime öncelik vereceğini belirlemesi gerekecek. İngiltere'de insan ve hayvan sağlığı üzerine araştırmalar yapan Wellcome Trust'ın aşı yöneticisi Dr. Charlie Weller, ülkelerin kendilerine bazı samimi sorular sormak zorunda kalacaklarını söylüyor ve şu soruları yöneltiyor:

"Kimin bu aşıya ihtiyacı var? En yüksek risk grupları hangileri? En yüksek öncelik kim? Emin olduğumuz bir şey varsa, o da üretilecek ilk aşının tedarikinin çok fazla olmayacağı."

SAĞLIK SİSTEMLERİ YETECEK Mİ?

Üretilen gerçek aşıları yapmak da o kadar kolay olmayacak. Ülkelerin sağlık sistemleri ve sağlık çalışanları bu işlem için yeterli olacak mı?Örneğin İngiltere, oy kullanılan merkezleri kullanabilmek için bir şablon üzerinde duruyor. Ancak fakir ülkeler için daha da korkutucu.

Dr Weller, hedef grupları aşılamak için doğru teknik becerilere sahip sağlık çalışanları ile güçlü sağlık sistemlerinin anahtar olacağı konusunda ısrarcı. Bilim insanlarına göre bir şekilde koronavirüs için bir çeşit aşı bulunacak. Ancak pek çok bilim insanı, aşıyı milyarlarca insana ulaştırmak için geceleri uyumadığını söylüyor.

Uzmanlar tedirgin: 7 milyar insana nasıl koronavirüs aşısı yapılacak, aşı nerede ve nasıl saklanacak?
Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:32

Son Dakika Sağlık Uzmanlar tedirgin: 7 milyar insana nasıl koronavirüs aşısı yapılacak, aşı nerede ve nasıl saklanacak? - Son Dakika
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