Koronavirüs - ABD 'büyük ilerleme kaydedildiği' için Covid-19 görev gücünü sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs - ABD 'büyük ilerleme kaydedildiği' için Covid-19 görev gücünü sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs - ABD 'büyük ilerleme kaydedildiği' için Covid-19 görev gücünü sonlandırmayı planlıyor

1 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüse karşı mücadelede gösterdikleri 'büyük ilerleme' nedeniyle görev gücünü sonlandırmayı planladıklarını söyledi.

Koronavirüs - ABD 'büyük ilerleme kaydedildiği' için Covid-19 görev gücünü sonlandırmayı planlıyor, System.String[]

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüse karşı mücadelede gösterdikleri 'büyük ilerleme' nedeniyle görev gücünü sonlandırmayı planladıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da iş yerlerinin güvenli bir şekilde yeniden açılabilmesi için 'yeni bir grup oluşturulacağını' ifade etti.

Pence'e göre bu ay sonu veya Haziran başından itibaren özel görev gücü görevini tamamlayarak koronavirüsle mücadeleyi diğer devlet kurumlarına bırakabilir.

Ülkede günlük yeni vaka sayısı 20 binin, günlük ölüm sayısı ise binin üzerinde.

ABD'deki sağlık yetkilileri, önlemlerin gevşetilmesi ve iş yerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte sayıların artabileceğinden endişe ediyor.

Mike Pence ne dedi?

Pence, Salı günü gazetecilere verdiği brifingde bir soru üzerine ülke olarak 'çok büyük ilerleme kaydettiklerini' söyledi. Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany de daha sonra Twitter hesabından Donald Trump'ın 'iş yerlerinin güvenli şekilde yeniden açılabilmesi için veri-güdümlü çalışmaya devam edeceğini' söyledi.





Trumo da Azirona'da bir maske üreticisi fabrikaya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere "Mike Pence ve görev gücü çok iyi iş yaptı ama şimdi daha farklı bir yönteme bakıyoruz, bu yöntem güvenlik ve açılma. Bunun için muhtemelen başka bir grup oluşturacağız" dedi.

Trump, "Şimdi güvenlik ve iş yerlerinin yeniden açılmasından oluşan farklı bir kombinasyonumuz var. Dolayısıyla farklı bir yöntem" diye devam etti.

Trump, bunun 'görevin tamamlandığı anlamına mı geldiği' sorusuna "Hayır, kesinlikle böyle diyemem" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'ın Covid-19 uzmanları Dr Deborah Birx ve Dr Anthony Fauci'nin izlenecek yeni yöntemde katkıları olup olmayacağı sorusuna ise Trump "Evet dahil olacaklar, diğer doktorlar ve bu alandaki diğer uzmanlar da dahil olacak" sözleriyle cevapladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Mike Pence, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:55 


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