Koronavirüs: ABD'de baş sağlık danışmanı Fauci, 'Ülkede muhtemelen ölü sayısı açıklanandan fazla'... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: ABD'de baş sağlık danışmanı Fauci, 'Ülkede muhtemelen ölü sayısı açıklanandan fazla'... - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: ABD'de baş sağlık danışmanı Fauci, 'Ülkede muhtemelen ölü sayısı açıklanandan fazla'...

6 saat önce

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu üyelerinin koroanavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Koronavirüs: ABD'de baş sağlık danışmanı Fauci, 'Ülkede muhtemelen ölü sayısı açıklanandan fazla'..., System.String[]

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Amerikan Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu üyelerinin koroanavirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Amerikan yönetiminin baş sağlık danışmanı olan Fauci, "Ülkede muhtemelen koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan fazla" dedi

Dr. Anthony Fauci, senatörlerin sorularını video konferans yöntemiyle yanıtladı.

Kısa süre önce Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekilen Vermont Senatörü Bernie Sanders, Fauci'ye, ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısının doğru olup olmadığını ve bu sayının yüzde 50 fazla olması ihtimalinin ne olduğunu sordu.

Anthony Fauci bu soruya, "Çoğumuz ölü sayısının, muhtemelen açıklanan resmi rakamdan fazla olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Fauci, özellikle New York'ta salgının sağlık sistemini zorladığını, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu bazı insanların evlerinde hayatlarını kaybetmiş olabileceklerini söyledi.

Salgında "ikinci dalga" ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fauci, "Önümüzdeki aylarda virüsü kontrol altına alabilsek dahi, virüsün gezegenin bir yerinde görülmesi ve tekrar karşımıza çıkması olası" dedi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 351 bini aştı, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81 bine yaklaştı.

'Ekonomik faaliyetleri erken başlatmanın ciddi sonuçları olur'

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, senatörlerin sorularını yanıtlarken, eyalet yönetimlerimi de ekonomik faaliyetleri gereğinden daha hızlı başlatmamaları konusunda uyardı.

"Bunun ciddi sonuçları olur" diyen Fauci, en az sekiz potansiyel koronavirüs aşısının da denendiğini söyledi.

Fauci, denemelerin başarıyla sonuçlanması halinde, aşının bu yıl içerisinde sonbahar ya da kış mevsiminde kullanılabileceğini belirtti.





Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 07:10 


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