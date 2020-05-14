Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz

6 saat önce

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta yaklaşık 3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı.

Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz, System.String[]

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta yaklaşık 3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı.

Böylece ülkede son 8 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 36,5 milyonu aştı.

Bu da ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden birinin işsiz kaldığı anlamına geliyor.

ABD'de daha önce işsizlik hiçbir zaman bu oranda artmamıştı.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Fed Başkanı Powell: Kamu harcamaları artırılmalı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine kalıcı zarar vermesini önlemek için kamu harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti.

Her ne kadar işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı haftalık bazda azalsa da, ABD Çalışma Bakanlığı da işsizlik oranının tahmin edilenden fazla arttığını kabul etti.

ABD'de Nisan ayında 20,5 milyon kişi işsiz kalmış, işsizlik oranı Büyük Buhran'dan bu yana görülen en büyük yüzde olan yüzde 14,7'ye yükselmişti.





Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Fed, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:05 


Son Dakika

Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 01:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]