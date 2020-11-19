Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı

19.11.2020 18:07
Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı, System.String[]

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı çeyrek milyonu aştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı çeyrek milyonu aştı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 18 Kasım itibarıyla koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aşarken, ülke genelindeki vaka sayısı da 11,5 milyona yaklaştı.

ABD hem vaka hem de ölü sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülke genelindeki vaka sayısı geçen hafta büyük bir artış yaşadı, yeni rekorlar kırıldı.

Çarşamba günü BBC'ye konuşan Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, ülkenin "çok riskli bir anda yanlış bir yönde ilerlediğini" söyledi.

Fauci, havanın soğumasıyla birlikte insanların kapalı mekanlarda buluştuklarına dikkat çekti.





İlk dalganın ABD'deki merkezi olan New York kentinde okullar Perşembe'den itibaren kapanacak.

ABD'deki en büyük eğitim sistemini kapatma kararı, kentteki testlerde pozitif oranının yüzde 3'ü geçmesi üzerine alındı.

Karar 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

'Aşıların onaylanmasına az kaldı'

Mart sonunda ABD'de ölü sayısı 2 bin 200 civarındayken Dr. Fauci, pandeminin ABD'de 200 bin kişiyi öldürebileceğini, milyonlarca kişiyi enfekte edebileceğini tahmin etmişti.

BBC News'in söyleşi yaptığı Dr. Fauci, vaka sayılarındaki artışın gecikmeli bir şekilde ölü sayısını da artıracağı uyarısında bulundu:

"Bu çok tehlikeli bir durum çünkü bazı göstergeler geriden gelir.

"Özellikle insanların kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirmesi nedeniyle vakalarda büyük bir artış yaşamamız, çok zor bir durumda olduğumuzu gösteriyor."





Fauci halka maske takma, sosyal mesafeye dikkat etme ve kalabalıklardan uzak durma gibi önlemlere uyma çağrısı yaptı:

"Bunlar çok basit ve işe yaradıklarını biliyoruz. Fakat insanların bu tür kısıtlamalardan bıktığının da farkındayız."

Fauci, aşıların onaylanmasına kısa bir süre kaldığını vurgulayarak insanlardan biraz daha sabretmelerini istedi.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech şirketleri, birlikte geliştirdikleri aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 koruma sağladığını açıklamış, ABD şirketi Moderna da bu hafta kendi aşılarında bu oranın yüzde 95 olduğunu duyurmuştu.





New York'ta neler oluyor?

New York Kenti Okullar Sorumlusu Richard Carranza, Çarşamba günü ailelere gönderdiği mektupta okulların tekrar güvenli olana kadar uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

Kentte okullar açılalı sekiz hafta olmuştu.

Boston ve Detroit gibi başka kentlerde de okullar kapatılmaya başlandı.

Las Vegas ve Philadelphia ise okulları açma planlarını erteledi.





Kentte geçen hafta getirilen yeni önlemler kapsamında restoranlar 22.00'den sonra yalnızca paket servis yapmaya başlamış, evlerdeki partiler ise 10 kişi ile sınırlandırılmıştı.

ABD'de başka eyaletlerde de benzer önlemler alınıyor.

Öte yandan bu önlemler, okulları açık tutup işyerlerini kapatmayı tercih eden Avrupa ülkelerinden farklı gözüküyor.

Hastanelerde yer kalmadı, morglar doldu

Ülkede vaka sayısı artarken sağlık sistemi de zorlanmaya başladı. Texas'taki El Paso'da bir kongre merkezi hastaneye çevrildi.

Hastanelerde yer kalmadığı için bazı hastalar eyaletteki diğer kentlere helikopterlerle nakledildi. Morglar dolduğu için yetkililer mobil morg olarak kullanmak üzere on soğutmalı dorse sipariş etti.





AP'ye konuşan Tennessee'deki Johnson Kenti Tıp Merkezi Yoğun Bakım Direktörü Alison Johnson, işe gidip gelirken her gün arabada ağladığını, depresyona girdiğini söyledi.

Ajansa göre Nevada'daki bir hastanede koronavirüs hastaları, yer kalmadığı için otoparkta tedavi edilmeye başlandı.

Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Koronavirüs, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı - Son Dakika Dünya

BBC

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