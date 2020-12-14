Koronavirüs: ABD'de dev aşılama kampanyası başlıyor

ABD'de ilaç güvenliği makamlarının onay vermesi ardından, ilk üç milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının bugünden itibaren 145 aşılama merkezine ulaşması bekleniyor.

Büyük bir lojistik örgütlenme gerektiren aşı dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, aşının Salı ve Çarşamba'ya kadar 500 merkeze daha iletileceğini ve bütün eyaletlere ulaşmış olacağını söyledi.

ABD'de başlayan dev aşılama kampanyasında öncelik, Covid-19 hastalarıyla çalışan sağlık görevlileri, yaşlılar ve hastalığa karşı sağlık sorunları nedeniyle zayıf durumda olan diğer insanlara verilecek.

İlk aşılanacaklar arasında önde gelen Beyaz Saray yetkililerinin de olacağı açıklanmıştı fakat Başkan Trump, Pazar günü attığı bir tweette bu planın değişmesini istediğini söyledi.

Şu ana kadar koronavirüs salgınında yaklaşık 300 bin Amerikalı hayatını kaybetti ve salgın hala hızla yayılmayı sürdürüyor.

Cumartesi günü, bir günlük Covid ölümlerinin 3 bin 309 kişi olduğu açıklandı.

Covid'le ilgili değerlendirmelerin yapıldığı John Hopkins Üniversitesi internet sitesi bunun dünyada herhangi bir ülkede bir gün içinde yaşanan en büyük can kaybı olduğunu bildirdi.

ABD'de koronavirüs ölümleri Kasım ayından bu yana artmaya devam ediyor.

Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğuna karar verilerek onaylanmıştı.

Aynı aşının uygulanmasına İngiltere'de de geçen hafta başlanmıştı.

Trump ne zaman aşı olacak?

Pazar günü Amerikan medyasına konuşan yetkililer ilk aşılanacak gruplar arasında Başkan Trump'ın yakın çevresindeki üst düzey hükümet yitkililerinin de olduğunu söylemişlerdi.

İlk kez New York Times tarafından yayınlanan habere bu aşılama planı Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot tarafından da doğrulanmıştı.

Ullyot, aşılama planının bu şekilde yapılmasının bir amacının da kamuoyunun aşıya güven duymasını sağlamak olduğunu söylemişti.

"Amerikan halkı, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin ve ulusal güvenlik liderliğinin sağlık uzmanlarının tavsiyesiyle, kendileriyle aynı güvenli ve etkili aşıyı olmalarından güven duymalıdır" demişti.

Fakat aynı gün Başkan Trump en üst düzey yetkililerin ilk aşamada aşı olmaması gerektiğini söyledi.

Trump Twitter mesajında "Beyaz Saray'da çalışan kişiler çok gerekli olmadıkça biraz daha sonra aşı olmalı. Bu konunun düzeltilmesini istedim" dedi.

Trump'ın bu tweetinin uygulama planlarını değiştirip değiştirmeyeceği netleşmedi.

ABD Başkanı Ekim ayında Covid'e yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

Trump henüz ne zaman aşı olacağının belli olmadığını ama "uygun bir zamanda" aşı olmayı beklediğini söyledi.

Başkan daha önce, hastalığa karşı bağışıklık kazandığını öne sürmüştü ancak uzmanlar Covid-19'a bir kez yakalananların ne ölçüde ve hangi süreyle bağışıklık kazandığı konusunda net bir şey söyleyemiyorlar.

Beyaz Saray'daki üst düzey çalışanlar ve hükümet görevlileri arasında geçtiğimiz aylarda bir kaç kez koronavirüs vakaları görüldü.

Son olarak geçen hafta Trump'ın avukatı Rudy Giuliani hastalandı ve Trump'a uygulanan tedavinin uygulandığı açıklandı.

Büyük operasyon: Öncelikler

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında ABD hükümetinin Son Hız Harekatı adına konuşan General Gustave Perna, hafta sonunda aşıların 24 saat içinde ilk aşılama merkezlerine nakledileceğini açıkladı.

"Pazartesi günü ülke çapında 145 merkeze, Salı günü 425 merkeze daha ve Çarşamba günü de son 66 merkeze ulaşmış olacak" diyen General Perna öncelikli olarak üç milyon insana yetecek aşının dağıtımının hedeflendiğini kaydetti.

General Perna gazetecilere naklin güvenli bir şekilde yapılacağından yüzde yüz emin olduğunu da söyledi.

Ancak bütün Amerikalılar aşıya erişene kadar çabaların aralıksız sürmesi gerektiğini de ekledi.

En öncelikli gruplardakilerin Ocak ayına kadar aşılanabilmesi, genel olarak bütün nüfusun aşıya erişiminin ise Nisan ayına kadar sağlanabilmesi bekleniyor.

Pfizer-BioNTech aşını hali hazırda İngiltere, Kanada, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da da yetkililer tarafından onaylandı.

Bu ülkelerde de aşı öncelikli olarak sağlık çalışanları ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve bakıcılara veriliyor.

Lojistik güçlükler

Pfizer-BioNTech aşısının 21 gün arayla iki defa verilmesi gerekiyor.

Bağışıklık etkisi ilk dozdan sonra başlıyor ama koruyucu etkisi ikinci dozun verilmesinden 7 gün sonra en yüksek düzeyine ulaşıyor.

Aşının -70 derece gibi çok düşük ısılarda saklanması gereği dağıtımı çok güçleştiriyor.

Bu yüzden kuru buz kullanılan özel nakliyat konteynerlerinin aşıyı yapılacağı merkeze kadar götürmesi ve aşılama anına kadar bu ısının muhafaza edilmesi gerekiyor.

Pfizer ABD'ye Mart ayına kadar 100 milyon doz aşı vermeyi taahhüt etti.

ABD buna ek olarak Moderna tarafından üretilen aşıdan da Haziran ayında 200 milyon doz sipariş etti. Ancak henüz bu aşı ABD gıda ve ilaç güvenliği makamları tarafından onaylanmış değil.