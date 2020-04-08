Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla' - Son Dakika

Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla'

13 dakika önce

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu aktarıyor.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, ülkede açıklanan koronavirüs ölümlerinin gerçek sayıdan daha düşük olduğunu yazıyor.

New York Times, buna ülkenin dört bir yanından örnekler veriyor.

Gazeteye konuşan Indianalı bir doktor, Mart ayında ölen bir hastasına koronavirüs testi yaptırmak istediğini fakat talebinin reddedildiğini aktarıyor.

New York'taki paramedikler de evlerinde ölen çok sayıda hastaya, Covid-19 belirtisi göstermelerine rağmen test yapılmadığını söylüyor.

Virginia'da ise koronavirüsten ölen üç sağlık çalışanının ölüm belgelerinin yalnızca birinde gerekçe olarak koronavirüsün yazıldığı belirtiliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlara göre koronavirüs kaynakları ölüm verilerinin sisteme girilmeme nedenleri arasında tutarsız protokoller, kısıtlı kaynaklar ve karar alma süreçlerinde şehirler arasında yaşanan farklılıkları gösteriyor.

Kırsal bölgelerde test şikayeti

Özellikle kırsal bölgelerdeki doktorlar, ellerinde yeterli sayıda test olmadığını söylüyor.

Doktorlar son iki ayda pek çok koronavirüs ölümünün kayıtlara grip veya zatürree olarak geçtiğini düşünüyor.

Bu da koronavirüs verilerini derleyen Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu'nun yanlış veri toplamasına yol açıyor.





Kamu sağlığı uzmanlarının pandemi sırasında gerçekleşen ölümlerin nedenlerini derlemenin normal şartlarda aylar veya yıllar aldığına dair görüşlerini aktaran NYT, günümüzde ise yetkililerin günlük ölü ve vaka sayısı paylaştığını, halkın da bu eksik verilere bakarak salgının boyutunu anlamaya çalıştığını söylüyor.

Gazetenin verdiği örneklerden birinde, koronavirüs belirtileriyle hayatını kaybeden bir kişinin eşinin yoğun uğraşları sonucunda, cenaze evinde 19 gün boyunca bekletilen cesetten örnek alındığı ve test sonucunun pozitif çıktığı aktarılıyor.

ABD'de federal yetkililerin ise 2021'e kadar bir resmi ölü sonucu açıklaması beklenmiyor.

Bazı uzmanlar, gerçek ölü sayısını öğrenmenin hiçbir zaman mümkün olmayabileceğini söylüyor.

Buna örnek olarak ABD'de 1976'daki domuz gribi gösteriliyor. O dönemde bir domuz gribi salgını potansiyeli fark edilmiş, doktorlar aceleyle pek çok vakanın ölüm sebebini domuz gribi olarak kayıtlara geçirmeye başlamıştı. Önceki yıl ise aynı belirtilerle ölen hastaların ölüm belgelerinde zatürre yazıyordu.

Gazeteye konuşan Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'ndan Doç. Dr. Stephane Helleringer, "1918-19 İspanyol gribinde ölenlerin sayısı hala bir tartışma konusu" diyor ve ekliyor:

"Gerçek ölü ve vaka sayılarını öğrenmek uzun bir zaman alabilir. Bunun nedeni de sadece verilerdeki sorunlar değil, aynı zamanda pandeminin etkilerinin çok karmaşık olması."





Koronavirüs: ABD'de gerçek ölü sayısı 'açıklanandan daha fazla'
Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:40 

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