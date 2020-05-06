Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor

6 saat önce

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle mezbahaların ve et fabrikalarının kapanması üzerine tedarikte çıkan sorunlar, bazı fast-food zincirlerinin hamburger servisini durdurmasına, marketlerin de et satışına sınırlama getirmesine neden oldu.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle mezbahaların ve et fabrikalarının kapanması üzerine tedarikte çıkan sorunlar, bazı fast-food zincirlerinin hamburger servisini durdurmasına, marketlerin de et satışına sınırlama getirmesine neden oldu.

Ülkedeki en büyük supermarket zinciri Kroger, müşterilerin satın alabileceği dana ve domuz kıyma ürünlerine sınır koydu. Toptan satış yapan Costco da taze kırmızı et, tavuk ve domuz eti satışlarına üç paket sınırı getirdi.

ABD'de birçok mezabaha ve et üretim tesislerinde çalışan işçiler arasında çok sayıda Covid-19 vakaları çıkmış, bazıları geçtiğimiz haftalarda kapanmıştı.

Ağır çalışma koşulları ve yakın temas nedeniyle, buralarda çalışan işçiler arasında virüsün geniş kümeler halinde yayıldığı belirtiliyor.

'Tedarik zinciri kırıldı'

ABD'nin en büyük et şirketi Tyson Foods'un CEO'su John Tyson geçen hafta, New York Times, Washington Post da dahil bazı gazetelere gıda tedarik zincirinin kırıldığına dikkat çeken tam sayfa ilan vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, gıda tedarik zincirini korumak amacıyla et fabrikalarının üretime devam etmesi emri verdi.

Bu adım, işçilerin salgından korunması için daha fazla önlem alınmasını talep eden sendikalar tarafından eleştirildi.





Et fabrikalarında yüzlerce Covid-19 vakası var

Tyson Foods'un Iowa eyaletindeki Perry bölgesindeki fabrikada 700'ü aşkın işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Iowa Halk Sağlığı Departmanı'nın Salı günü yayınladığı raporda, fabrikadaki işçilerin yüzde 58'inin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yetkililer, şirketin Indiana eyaletindeki bir fabrikada da geçen hafta 900'e yakın işçinin test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Tyson Foods'dan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle üretimin yavaşlatıldığı ve bazı fabrikaların kapatıldığı belirtildi.

Güney Dakota eyaletinde Sioux Falls kentinde de Smithfield Foods şirketine ait bir et fabrikası, 783 işçinin Covid pozitif çıkmadı ve iki işçinin ölmesi üzerine Nisan ayında kapatılmıştı.





Mezbahalarda yüzde 35'lik düşüş

Analistler, taze et sıkıntısının artacağını, ancak donmuş ette stokunda sıkıntı olmadığını söylüyor.

ABD'de dört haftadır mezbahalarda kesilen büyük baş hayvan sayısı 500 binin altına düştü. Bu yüzde 35'lik bir düşüşe karşılık geliyor.

Et sektörü analisti Cassandra Fish, marketlerin et stokundaki sıkıntıyı henüz açıktan ifade etmediğini, ancak bu sıkıntının tüketicilerin et stoklamasından değil, tedarikteki sınırlılıktan kaynaklandığını belirtiyor.

Fish, sektördeki herkesin "hazırlıksız yakalandığını" söylüyor.





'Menüdeki bazı ürünler sınırlı'

Ülkedeki en yaygın fast-food zincirlerinden Wendy's şubelerinin beşte birinde (1000'i aşkın şube) Pazartesi günü hamburger de dahil olmak üzere et ürünlerinin tükendiği görüldü.

Şirket sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, " Kuzey Amerika'daki sığır eti tedarikçilerinin üretim sıkıntıları olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle menümüzdeki bazı ürünler bazı restoranlarda geçici olarak sınırlı durumda" dedi.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "tedarik zincirinde hiçbir sorun olmadığını" ve et sıkıntısı çekmediklerini belirtmişti.

2013 verilerine göre ABD, Avustralya ile birlikte dünyanın en fazla et tüketen ülkesi konumunda.





Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:20 


Son Dakika

Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu Yunanistan, Türk jetleriyle it dalaşına girdik dedi, video yayınladı Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı         
20:34
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti         
20:04
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı         
19:56
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı         
19:13
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 21:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]