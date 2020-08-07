Koronavirüs: Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti, vakaların çoğu tek ülkede - Son Dakika

Şimdiye kadar koronavirüs salgınından dünya geneline oranla daha az etkilenen Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Güney Afrika 500 bini aşkın vakayla öne çıksa da, kıtanın geri kalanında sağlık sisteminin yetersiz kalabileceği ülkeler endişe yaratıyor.

Afrika Birliği, kıta genelinde yaygın test yapılmaması nedeniyle gerçek durumun bilinmediğini hatırlatarak, "Agresif önlemler alınmalı" uyarısında bulundu.

Haftalardır koronavirüs verilerini açıklamayan Tanzanya'daki durumu örnek gösteren Afrika Birliği, durumun endişe yarattığını bildirdi.

BBC'ye konuşan birliğin salgınla mücadele konusunda faaliyet gösteren organı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yöneticisi Dr. John Nkengasong, "Tanzanya ile temasımız sürüyor ancak gerekli yanıtları alamıyoruz" dedi.

Tanzanya Sağlık Bakanı, Temmuz ayı başında "Virüsün sona yaklaştığını" ileri sürmüştü.

Afrika genelinde şimdiye kadar 21 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken 674 bine yakın kişi iyileşti.

Kıtada ilk koronavirüs vakası Şubat ayında Mısır'da tespit edildi. Kıtadaki toplam vaka sayısının yüzde 75'ini, Güney Afrika ve Mısır'daki vakalar oluşturuyor. Yaklaşık 95 bin vaka kaydeden Mısır'ı, 45 bin vaka ile Nijerya takip ediyor.

Birçok ülkede yaygın test yapılmıyor olması nedeniyle, vaka sayısının tespit edilenden çok olmasından endişe ediliyor. Dr. Nkengasong, Nijerya, Gana, Kenya, Sudan, Etiyopya, Zambiya ve Zimbabve'yi yakından izlediklerini söylüyor.

BBC Afrika Muhabiri Andrew Harding'e göre kıtadaki tüm vaka sayısının yarısının tek ülkede olması şüphe uyandırıcı:

"Güney Afrika dışındaki tüm kıtada toplam 500 bin vaka olması mümkün mü? Yanıt, kısaca hayır. Uzmanlar test sayısının düşük olmasına bakarak Afrika kıtasının 1 milyon vakayı çoktan geçtiği yorumunu yapıyor."

Harding buna rağmen birçok Afrika ülkesinde hastanelerin doluluk oranlarının hala düşük olduğunu da ekliyor.

Afrika kıtasında karantina uygulamaları için gecikmeden harekete geçilmesi, vaka sayısının diğer kıtalardan az olmasını sağlamış olabilir. Nüfus yoğunluğunun düşük olması da Afrika'yı diğer kıtalardan ayıran etkenler arasında sayılıyor.

BBC muhabiri Harding, Covid-19 hakkında henüz az bilgiye sahip olduğumuzdan hareketle, Afrika gibi bazı bölgelerde daha önceden geçirilen sıtma, kolera ya da diğer hastalıkların da bağışıklık sistemine katkısı olabileceği değerlendirmelerini hatırlatıyor.

Hindistan'da vaka sayısı 2 milyonu geçti

Hindistan'da resmi rakamlara göre şimdiye kadar 2 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalandı. Bir milyon vakanın son 20 günde tespit edildiği ülkede salgın, ABD ve Brezilya'dan hızlı yayılıyor.

Vaka sayıları bakımından dünyada üçüncü ülke konumuna yükselen Hindistan'da son 24 saatte 62 binin üzerinde vaka tespit edildi. Toplam ölü sayısının 40 bini geçtiği ülkede nüfusun 1,3 milyar düzeyinde olması ölüm oranının hala düşük seyrettiği yorumlarına neden oluyor.

WHO: Aşı milliyetçiliği yapılmamalı

Tüm dünyada Covid-19 vaka sayısı 19 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) zengin ülkelerin tedavi olanaklarını kendileriyle sınırlaması ihtimaline değindi ve "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarıda bulundu.

Kurumun başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'deki Aspen Güvenlik Forumu'na video bağlantıyla katılarak, zengin ülkelerin tüm ülkelerin korunmasına yardımcı olmasının aynı zamanda kendi çıkarlarına uygun olacağını, tedaviyi yalnızca kendileriyle sınırlamanın onları güvende tutmayacağını vurguladı:

"Ekonomilerin birbirine bağlı olduğu küresel bir dünyada yaşadığımız için, dünyanın hızla iyileşmesi ancak bütünüyle iyileşmesine bağlı. Dünyanın bir kısmının ya da birkaç ülkenin tek başına güvenli olması mümkün değil."

Dünya genelinde 700 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 salgınına karşı aşı çalışmaları devam ediyor ancak hiçbir ülke yaygın üretim aşamasına geçebilmiş değil.