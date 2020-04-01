Koronavirüs alarmı ordulara sıçradı - Son Dakika
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Koronavirüs alarmı ordulara sıçradı

6 saat önce

Koronavirüsü hayatı her alanda etkilemeye devam ederken, virüsün büyük tahribat yarattığı alanlar arasında ülkelerin askeri güçleri yer alıyor.

Koronavirüs alarmı ordulara sıçradı, System.String[]

Koronavirüsü hayatı her alanda etkilemeye devam ederken, virüsün büyük tahribat yarattığı alanlar arasında ülkelerin askeri güçleri yer alıyor. NATO, ABD, Yunanistan, İtalya, Mısır, İran, İngiltere olmak üzere birçok ülkenin ordusunda koronavirüsü testleri pozitif çıktı. Karargahlar alarma geçerken, salgının büyümemesi için büyük mücadele veriliyor.

ABD'de orduya bağlı 1050 personele virüs bulaştı. İtalya'da 11 korgeneral karantinaya alındı. İran, Mısır ve Yunanistan ordularında ise ölümlerde artış gösteriyor. Ermenistan, Filipinler, Polonya Genelkurmay Başkanları'nın testleri pozitif çıktı. Öte yandan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını NATO'nun Belçika'daki karargahını da etkiledi. 30 Mart itibarıyla Brüksel'de NATO karargahındaki personelden Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 5'e ulaştı. Tam sayı belirtilmese de dünyanın farklı yerlerindeki misyonlarda görev alan askeri personel arasında da vakaların bulunduğu bildirildi. Koronavirüs salgını, ülkelerin ordularını da tehdit ediyor. Vaka sayısında ABD ordusu başı çekerken İran, Mısır ve Yunanistan orduları ölümlerle sarsıldı. İngiliz ordusunda ilk covid-19 vakası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde rastlandı. Üst rütbeli en fazla vaka İtalya'da görüldü. 11 korgeneral karantinaya alındı. NATO kuvvetlerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Suriye, Mısır, Çin, Filipinler, Polonya, Ermenistan ordularında da tespit edilen vakalara karşı mücadele devam ediyor.

NATO KARARGAHLARI ALARMA GEÇTİ

Avrupa ülkelerinin ordularında rastlanan ilk vaka NATO Belçika Karargahı'nda 8 Mart'ta 2020 tarihinde tespit edildi. Söz konusu tarihten yalnızca yedi gün sonra NATO Destek ve Tedarik Ajansında bir kişiye virüs teşhisi konuldu. Son olarak SHAPE bağlısı birliklerde 30 Mart itibariyle 39 teyit edilmiş vaka kaydedilirken, 76 personel tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. SHAPE bağlısı birliklerde tespit edilen vakaların 28'ini Müttefik Harekat Komutanlığında, 6'sının NATO Kuvvet Yapısında, 5'ini ise SHAPE Karargahında teşhis konulan vakalar oluşturdu.

İLK ETKİLENEN TATBİKAT "DEFENDER-EUROPE 20" OLDU

ABD'nin kriz anında Avrupa'ya asker ve teçhizat sevkiyatını tatbik eden "Defender-Europe 20", ilk etkilenen tatbikatlardan biri oldu. Amerika, Avrupa'ya sevkiyatın durdurulacağını ve tatbikatın bazı kısımlarının iptal edileceğini duyurdu. Norveç'te 9 Mart'ta başlayan "Exercise Cold Response 20" tatbikatı da durduruldu. Tatbikat, Rusya sınırı yakınlarında ABD ile 8 farklı üyeden yaklaşık 15 bin NATO askerinin katılımını ve zorlu koşullarla soğuk havada eğitim yapmasını öngörüyordu. NATO müttefiklerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle iptal edilen diğer bazı tatbikatlar ise "Dynamic Front", "Saber Strike" ve "Swift Response" oldu.

EN ÇOK VAKA AMERİKAN ORDUSUN

ABD ordusu, koronavirüs vaka sayısının en fazla rastlandığı ülke ordularının başında geliyor.  Avrupa Ordusu Komutanı Korgeneral Christopher Cavoli 11 Mart'ta virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Deniz Harp Okulunda 22 Mart'ta bir sivil çalışanda virüs tespit edildi. Boxer'da görevli bir personelde virüs teşhis edilmesi üzerine gemi 13 Mart'ta karantinaya alındı. R. Johnson gemisinde görev yapan bir, Coronado gemisinde görev yapan bir personelde virüs tespit edildi. ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki toplam vaka sayısı 30 Mart itibariyle 1050'ye yükseldi. 2 bin 670 asker de 30 Mart'ta karantinaya alındı.

İTALYA'DA KARANTİNADA OLAN KORGENERAL SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Ülke ordularında üst rütbelilerde en çok vaka, koronavirüs salgınının en çok etkilediği İtalya'da yaşandı. 6 Mart'ta icra edilen üst düzey toplantı sırasında 11 korgeneralde virüs tespit edildi.

İRAN VE MISIR ORDUSUNDA KAYIPLAR VAR

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Tümgeneral Khaled Shaltout, virüs nedeniyle 21 Mart'ta vefat etti. İran'da ise Devrim Muhafızları Ordusu üst düzey komutanı Hüseyin Asadollahi virüse yenik düştü. Suriye'de Rusya, İran ve Esed rejiminin ortak kullandığı karargahta 12 İran askerinde virüs tespit edildi. İsrail ordusunda ise 30 Mart itibariyle 25 virüs vakası teşhis edildi.

YUNANİSTAN ORDUSUDA RİSK ALTINDA

Yunanistan ordusu, koronavirüs salgınından etkilenen ordular arasında yer aldı. Virüs teşhisi konulan emekli bir tümamiralin damadının görev yaptığı fırkateyn 10 Mart'ta karantinaya alındı. 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının konuşlu olduğu Zisi Kışlası bir vaka üzerine karantinaya sokuldu. Çeşitli birimler görev yapan 4 askerde ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görev yapan 4 askerde virüs tespit edilmesi üzerine karargahtaki askerler 16 Mart'ta evlerine gönderilerek karantinaya alındı. İskeçe'de görev yapan bir astsubay, 26 Mart'ta ölmüştü.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:30 Kaynak: DHA

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