Koronavirüs Aliağa’yı teğet geçti

Türkiye 'nin gemi söküm merkezi Aliağa , koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Tesislerde gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Gemisander Başkanı Önal, yılın ilk üç ayında 31 geminin söküme geldiğini söyledi.

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