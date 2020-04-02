Türkiye'nin gemi söküm merkezi Aliağa, koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin gemi söküm merkezi Aliağa, koronavirüs salgınına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Tesislerde gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Gemisander Başkanı Önal, yılın ilk üç ayında 31 geminin söküme geldiğini söyledi.
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2.04.2020 06:22:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Aliağa’yı teğet geçti - Son Dakika