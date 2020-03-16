Koronavirüs Alman ekonomisini zayıflatacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs Alman ekonomisini zayıflatacak - Son Dakika

Koronavirüs Alman ekonomisini zayıflatacak

6 saat önce

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.

Koronavirüs Alman ekonomisini zayıflatacak, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Bu yılın başında ülkedeki ekonomik faaliyetlerde bir canlanma olduğu belirtilen raporda, "Alınan siparişler ve sanayi üretimi yılın başında önemli ölçüde arttı. İmalat sektöründe iş beklentileri şubatta bir miktar iyileşme gösterdi ancak Kovid-19'un ekonomik etkisi henüz fiyatlandırılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede özel tüketim göstergelerinin karışık sinyaller vermeye devam ettiği, istihdamda durgunluk yaşandığı aktarılan raporda, koronavirüsün dış ticaret üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle artık ilk çeyrekte ekonomik bir büyüme beklenmediği kaydedildi.

Ekonominin en erken üçüncü çeyreğe kadar istikrar kazanmasının beklenmediğine yer verilen raporda, Almanya'nın ekonomik büyümesinin tedarik zincirlerindeki olası aksaklıklardan ve çalışmaların askıya alınması nedeniyle üretim kaybından, düşük ihracat talebinden ve iç ekonomide önemli tüketici harcamalarının düşmesinden etkilenmesinin beklendiği aktarıldı.

Kovid-19'un etkisinin; gücü ve süresi ile ilgili elde anlamlı bir ekonomik veri olmadığı için henüz güvenilir bir şekilde tahmin edilemeyeceği belirtilen raporda, "Ayrıca, koronavirüsün ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 0,6 büyüdü. Hükümet, koronavirüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.

Bu arada, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), koronavirüsün şu anda önemli bir yük olmakla birlikte Almanya'nın mali sektörüne yönelik sistematik bir risk görünmediğini duyurdu.

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel, koronavirüs mesajını Türkçe alt yazılı yayınladı
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı         
11:48
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Alman ekonomisini zayıflatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]