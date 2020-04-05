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Koronavirüs: Alman papaz haftalık ayini internetten vermeye başladı
6 saat önce
Papaz, Bayreuth kentindeki kilisede buluşmak yerine haftalık ayinlerini videoya kaydederek YouTube üzerinden yayınlıyor.
Papaz, Bayreuth kentindeki kilisede buluşmak yerine haftalık ayinlerini videoya kaydederek YouTube üzerinden yayınlıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:18
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