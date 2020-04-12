Koronavirüs: Almanya'da Bundesliga maçları Mayıs'ta yeniden başlayabilir mi? - Son Dakika
BBC
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Koronavirüs: Almanya'da Bundesliga maçları Mayıs'ta yeniden başlayabilir mi?

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Bundesliga karşılaşmalarının yeniden başlamasına yönelik yol haritası bu hafta belirlenebilir.

Koronavirüs: Almanya'da Bundesliga maçları Mayıs'ta yeniden başlayabilir mi?, System.String[]

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol karşılaşmalarının Mayıs ayında yeniden başlaması gündemde. Gözler, Almanya Kulüpler Birliği'nin (DFL)'nin önümüzdeki günlerde Alman hükümeti ve sağlık makamlarıyla yapacakları görüşmelere çevrildi.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke olan Almanya'da geçen ay alınan olağanüstü önlemler kapsamında tüm lig maçlarına 30 Nisan'a kadar ara verilmişti.

Son günlerde Almanya'nın salgının yayılma hızını yavaşlatmayı başarması, yeni vaka sayısında düşüş kaydedilmesi, birçok kesimde önlemlerin gevşetilmesi, aşamalı olarak hayatın normale dönmesi umudunu doğurdu.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Pazar günü itibarıyla Almanya'da ilk kez koronavirüsün neden olduğu Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı, mevcut vakaların sayısını geçti.

Enstitü, bugüne kadar iyileşen hastaların sayısını 60 bin 200, mevcut koronavirüs vakalarının sayısını ise 57 bin 606 olarak açıkladı.

Merkel hükümeti, önlemlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kararını, Paskalya tatili sonrasındaki istatistikleri de görüp, eyalet hükümetleriyle de bir değerlendirme yaptıktan sonra, bu hafta içinde almayı planlıyor.

Kulüpler, Mayıs'ta maçlara başlamak istiyor

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ülkede normalleşme sinyalinin Mayıs ayında 36 stadyumda futbol karşılaşmalarının seyircisiz olarak başlamasıyla verilmesini istiyor.

1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) maçlarının 2 ya da 9 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak başlaması, 3. Lig takımlarının ise 16 Mayıs'ta sahalara çıkması için hazırlıklar yapılıyor.

1. ve 2 lig takımları şimdiden idmanlara başlayarak yeniden sahalara dönmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.

Önlemler hükümet ile masaya yatırılacak

DFL Başkanı Christian Seifert, Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, liglerde kalan 9 haftanın maçlarının Haziran sonuna kadar oynanmasını ve sezonu Temmuz ayına girmeden bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Ülkede hayatın normalleşmesi beklentisinin büyük olduğunu, bunun bir nebze de olsa Bundesliga takımlarının sahalara dönmesi ile sağlanabileceğini söyleyen Seifert, maçların seyircisiz oynanabilmesi için hükümet ile görüştüklerini açıkladı.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü eyalet başbakanlarıyla birlikte salgınla mücadele stratejisini masaya yatıracak. Son verilerin olumlu olması durumunda, sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması gündeme gelecek.

Burada alınacak kararlar ışığında DFL'in da Cuma günü üyeleriyle toplantı yapması, futbolda izlenecek yol haritasının ve takvimin belirlenmesi öngörülüyor.

Merkel hükümetinin yeşil ışık yakması halinde, Avrupa'da futbolun önde gelen ülkeleri arasında maçları yeniden başlatan ilk ülke Almanya olacak.

Ne tür önlemler alınacak?

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından oluşturulan özel bir ekip, futbolcular ile takım çalışanlarının sağlıklarını tehlikeye atmadan antrenmanların yapılmasına ve maçların yeniden oynanmasına yönelik bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre maçların yeniden yapılabilmesi için futbolcular, antrenörler ve diğer takım çalışanları büyük ölçüde izole bir yaşam sürecek. Düzenli olarak da testlerden geçirilecekler.

Uzmanlara göre bunun için sezon sonuna kadar yaklaşık 20 bin testin futbol dünyasına ayrılması gerekecek.

"Sorumsuzluk" eleştirisi

Almanya Kulüpler Birliği maçların yeniden başlaması için yoğun gayret içine girerken, bazı siyasetçiler ve uzmanlar bu girişimi sert bir dille eleştiriyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, futbol dünyasının siyaset üzerinde baskı uygulamasını eleştirdi. Lauterbach, sağlık risklerini göz ardı ederek futbol sezonuna Mayıs itibarıyla devam edilmesinin gündeme getirilmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Federal Meclis'te milletvekili de olan Lauterbach, Alman Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada seyircisiz de olsa maçların başlamasının futbolcular için risk oluşturacağına dikkat çekti. Bunun tıbbi ve lojistik bakımdan da çok büyük yük getireceğini vurgulayan Lauterbach, sınırlı sayıdaki testlerin bir "lüks" olan futbolun oynanabilmesi için kullanılmasının halkın tepkisini çekebileceğini söyledi.

Alman basınına konuşan bir çok uzman da futbol dünyasına bu kadar ayrıcalıklı davranılmasının tepki çekebileceği uyarısında bulunuyor.

Futbol kulüplerinde iflas endişesi

Futbol dünyası, sezonun tamamlanamaması halinde 750 milyon euroluk bir mali kayıp olacağını, bu nedenle pek çok takımın iflas bayrağını çekebileceğini savunuyor, liglere verilen araya son verilmesinin mali açıdan yaşamsal önem taşıdığını vurguluyor.

Mevcut önlemlerin devam etmesi halinde, televizyon, reklam, sponsorluk ve seyirci gelirlerinden mahrum kalacak birinci ve ikinci liglerdeki en az 13 profesyonel futbol kulübünün, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, ülke genelinde 25 bin kulübün ayakta kalma mücadelesi verdiğini duyurdu. Keller bunu tek başlarına gerçekleştiremeyeceklerini, siyaset dünyasından, devletten destek beklediklerini vurguladı.

Keller kaleme aldığı ve federasyonun internet sayfasında yayımlanan açık mektubunda, liglerin yeniden başlamasını isterken, bunun sağlık makamlarının onayı ve test kapasitesine ilave yük getirilmemesi kaydıyla gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bir futbol ülkesi olan Almanya'da, profesyonel ve amatör, her yaş grubunda toplam 150 bin takımda, yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi futbol oynuyor.





Devler dayanışma için kolları sıvadı

Almanya'da büyük kulüpler, zor durumdaki akımları desteklemek için şimdiden dayanışma kampanyaları başlattı.

Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen salgın nedeniyle zor günler geçiren kulüplere yardım için, 20 milyon euro tutarında mali kaynak ayırdıklarını duyurdu.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Rudi Völler, tahsis edilen yardımdan sadece 1. ve 2. lig takımlarının değil daha alt liglerdeki küçük kulüplerinden de yararlanmasına olumlu baktıklarını söyledi.

Hamburger Abendblatt gazetesine konuşan Hamburg Teknik Direktörü Dieter Hecking ise "Küçük takımlar ölürse, bir noktada büyükler rekabet edecek takım bulamaz" dedi. Hecking, olabildiğince çok takımın bu krizden varlığını sürdürerek çıkması gerektiğinin önemine işaret etti.

Bu arada Bundesliga takımlarında bir çok yönetici, antrenör ve oyuncu, kulüplerine destek amacıyla, bu sezonki ücretlerinin bir kısmından feragat ettiklerini açıkladılar.





Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:25 

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