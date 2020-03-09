Son dakika: Koronavirüs, Almanya'da ilk kez can aldı: 2 ölü

Reuters'ın aktarığına göre, Almanya'da yerel makamlar ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiğini ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Essen'de yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ve salgından en çok etkilenen Heinsberg şehrindeki bir kişi hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde de Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirmişti.

ALMANYA'DA BİN 112 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Almanya'daki hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu araştırma enstitüsü Robert Koch Institute'ün verilerine göre ülkede şimdiye kadar bin 112 kişide koronavirüs tespit edildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 366'YA YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı. İtalya'da hükümetin ülkenin kuzeyini karantina altına almasının ardından istasyonlar da boşaldı.

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