Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

24.03.2021 19:52
Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatilinde beş gün boyunca koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in Pazartesi günü eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak Çarşamba günü yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.

İş dünyası ve bilim insanları, birçok dükkan ve mağazanın kapatılmasını öngören ve insanların bir araya gelmesini sınırlayan plana karşı çıkmıştı.

5 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenecek, Paskalya için yapılan dini törenlere ve aile buluşmalarına izin verilmeyecekti.

'Vatandaşların affını istiyorum'

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) başkanı Armin Laschet, eyalet parlamentosunda yapılan bir toplantıda, kısıtlamaların "bu şekilde uygulanamayacağını" söyledi.

Merkel, Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hata benim. Tüm süreç ek belirsizliklere neden oldu, bundan dolayı vatandaşların affını istiyorum" diye konuştu.

Merkel, "Haklı nedenler vardı, ama kısa sürede uygulama olanağı yoktu" dedi.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill'e göre, ülkede koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Başbakan Merkel, salgın önlemleri konusunda hükümete duyulan güvenin sarsıldığının farkında.

Salgının ilk dalgasını olabildiğince az zararla atlatmada Merkel'e güven tamdı. Ancak eyalet liderleri koronavirüs önlemleri konusunda tartışmaları tırmandırırken, Almanya'nın tutumunun da giderek kaotik hale geldiği, Merkel'in birliği sağlamada etkisini yitirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Almanya'da durum ne?

Merkel, üç günlük Paskalya tatilini beş güne çıkararak önlemlerin sıkılaştırılacağını "yeni bir virüs var" gerekçesiyle açıklamıştı.

Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun Almanya'da hakim hale geldiğini ve ülkeyi "yeni bir pandemiye" sürüklediğini belirten Merkel, "Bu çok daha ölümcül, daha bulaşıcı ve daha uzun süreli bir virüs" dedi.

Merkel, Covid-19'a karşı aşılamada zamanla yarış halinde olduklarını da ekledi.

Almanya'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 100'ü aştı.

Bu oran, kısıtlamaların gevşetilip sıkılaştırılmasına karar vermede etkili oluyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 15 bini, toplam vaka sayısı 2,7 milyonu, can kaybı ise 75 bini aştı. Bugüne dek aşı yapılanların sayısı ise 7 milyon 930 bine ulaştı.

Dini liderler ve işletmeler Merkel'in kapatma kararından geri dönmesini olumlu karşıladı.

Hükümet, ülkede uygulanan kısmi kapatma tedbirlerinin ise 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde koronavirüs vakalarında hızlı artış gözleniyor. Fransa ve İtalya'da önlemler yeniden artırıldı.

AB, aşılama programının yavaş ilerlediğine dair eleştirilere hedef oluyor.

Avrupa Komisyonu, Covid aşılarının, özellikle İngiltere ve ABD gibi aşılama oranının daha yüksek olduğu AB dışı ülkelere ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilmesi önerilerini tartışıyor.

İngiltere- İsveç ortaklığı AstraZeneca ilaç şirketi, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedariki bakımından vaatlerini yerine getirmemekle suçlanıyor.

Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

Angela Merkel, Koronavirüs, Paskalya, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Milli yıldızın penaltı vuruşu öncesi verdiği direktif sosyal medyada gündeme oturdu Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Avrupa Konseyi'nden Demirtaş uyarısı: Haziran'a kadar derhal tahliye edin Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi
Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60 Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60         
01:16
Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı Mesut Özil, Josef de Souza ve Felipe Melo'dan A Milli Takım'a destek paylaşımı         
00:45
Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu Kraliyetten ayrılan Prens Harry'nin yeni işi belli oldu         
00:16
Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu Uyuşturucu karteli liderinin cansız bedeni, şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu         
23:38
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Binali Yıldırım'a yeni görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı         
17:57
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu         
15:22
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 02:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei