Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in Pazartesi günü eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak Çarşamba günü yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.

İş dünyası ve bilim insanları, birçok dükkan ve mağazanın kapatılmasını öngören ve insanların bir araya gelmesini sınırlayan plana karşı çıkmıştı.

5 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenecek, Paskalya için yapılan dini törenlere ve aile buluşmalarına izin verilmeyecekti.

'Vatandaşların affını istiyorum'

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) başkanı Armin Laschet, eyalet parlamentosunda yapılan bir toplantıda, kısıtlamaların "bu şekilde uygulanamayacağını" söyledi.

Merkel, Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hata benim. Tüm süreç ek belirsizliklere neden oldu, bundan dolayı vatandaşların affını istiyorum" diye konuştu.

Merkel, "Haklı nedenler vardı, ama kısa sürede uygulama olanağı yoktu" dedi.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill'e göre, ülkede koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Başbakan Merkel, salgın önlemleri konusunda hükümete duyulan güvenin sarsıldığının farkında.

Salgının ilk dalgasını olabildiğince az zararla atlatmada Merkel'e güven tamdı. Ancak eyalet liderleri koronavirüs önlemleri konusunda tartışmaları tırmandırırken, Almanya'nın tutumunun da giderek kaotik hale geldiği, Merkel'in birliği sağlamada etkisini yitirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Almanya'da durum ne?

Merkel, üç günlük Paskalya tatilini beş güne çıkararak önlemlerin sıkılaştırılacağını "yeni bir virüs var" gerekçesiyle açıklamıştı.

Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun Almanya'da hakim hale geldiğini ve ülkeyi "yeni bir pandemiye" sürüklediğini belirten Merkel, "Bu çok daha ölümcül, daha bulaşıcı ve daha uzun süreli bir virüs" dedi.

Merkel, Covid-19'a karşı aşılamada zamanla yarış halinde olduklarını da ekledi.

Almanya'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 100'ü aştı.

Bu oran, kısıtlamaların gevşetilip sıkılaştırılmasına karar vermede etkili oluyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 15 bini, toplam vaka sayısı 2,7 milyonu, can kaybı ise 75 bini aştı. Bugüne dek aşı yapılanların sayısı ise 7 milyon 930 bine ulaştı.

Dini liderler ve işletmeler Merkel'in kapatma kararından geri dönmesini olumlu karşıladı.

Hükümet, ülkede uygulanan kısmi kapatma tedbirlerinin ise 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde koronavirüs vakalarında hızlı artış gözleniyor. Fransa ve İtalya'da önlemler yeniden artırıldı.

AB, aşılama programının yavaş ilerlediğine dair eleştirilere hedef oluyor.

Avrupa Komisyonu, Covid aşılarının, özellikle İngiltere ve ABD gibi aşılama oranının daha yüksek olduğu AB dışı ülkelere ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilmesi önerilerini tartışıyor.

İngiltere- İsveç ortaklığı AstraZeneca ilaç şirketi, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedariki bakımından vaatlerini yerine getirmemekle suçlanıyor.