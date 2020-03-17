Koronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan alışveriş taleplerini karşılamak için 100 bin... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan alışveriş taleplerini karşılamak için 100 bin... - Son Dakika

Koronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan alışveriş taleplerini karşılamak için 100 bin...

13 dakika önce

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını açıkladı.

Koronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan alışveriş taleplerini karşılamak için 100 bin..., System.String[]

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon, koronavirüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını açıkladı.

Karantinada ürün bulamama kaygısıyla rafları boşaltan müşteriler, koronavirüs salgınında evlerinde daha çok internet üzerinden alışveriş yapıyor ve satın aldıkları ürünler adreslerine teslim ediliyor.

Özellikle hijyen ürünlerinin mağazada düzenlenmesi ve evlere teslim için çok sayıda elemana ihtiyaç duyan Amazon'un yanı sıra Albertsons, Kroger ve Raley's gibi firmalar, yeni eleman alımı için ilan vereceklerini duyurdu.

Bu şirketler, salgına kadar restoran, bar ve kafelerde çalışan, çoğu evlere servis yapan ancak tüm bu mekanların geçici süre kapatılması sebebiyle işsiz kalan elemanlara yöneldi.

Amazon, eleman alımı yapacağını duyurduğu açıklamasında "Bu elemanların hayat normale dönene kadar ve eski iş yerleri açıldığında kendilerini tekrar çağırana kadar bizimle çalışabileceklerini bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amazon'un eleman sayısı dönem dönem değişiyor. Tatil zamanlarında 798 bin tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanı oluyor.

Yeni elemanlar için 15 dolar olan saatlik ücretini Nisan ayında 2 dolar artıracağını duyuran Amazon'un 100 bin yeni eleman alması, 350 milyon dolardan daha büyük bir paraya mal olacak.





Amerika Birleşik Devletleri, personel alımı, Amazon, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:40 
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