Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak

Internet alışveriş devi Amazon, ABD'de sağlık çalışanları için üreteceği yüzbinlerce koruyucu yüz siperliğini maliyetine satmayı planladığını açıkladı.

Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak, System.String[]

Internet alışveriş devi Amazon, ABD'de sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumak için yüzbinlerce siperlik üreteceğini ve maliyetine satacağını açıkladı.

Şirket, siperliklerin geliştirilmesi için insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli donanım bölümlerinden mühendislerin görevlendirildiğini de bildirdi.

Açıklamaya göre siperlikler Amazon üzerinden piyasaya sunulmadan önce, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Amazon, kaynaklarını kişisel koruyucu donanım üretimine yönlendiren ilk büyük Amerikan şirketi değil.

Apple Mart ayında hastanelere siperlik göndermeye başladı. Space X, HP ve Ford firmaları da üretimde kullandıkları kaynakları yer yer siperlik ve diğer tür koruyucu donanım yapımına yönlendirdiler ve bunları hibe ettiler.

Amazon daha önce ABD çapında şu ana kadar 10 bin siperlik hibe ettiğini ve yakında 20 bin siperlik daha hibe edeceğini söyledi.

Fakat şimdi bu donanımın internet üzerinden düşük fiyatla satışı yani piyasaya sunulması onu diğer şirketlerden ayırıyor.

Amazon'un sitesinde aslında şu anda başka şirketlerin sunduğu koruyucu siperlikler satılıyor ve bunların fiyatları 12 ila 35 dolar arasında değişiyor.

Amazon siperlikleri sağlık çalışanlarından sonra genel piyasaya sunduğu zaman, bunun fiyatları da kayda değer şekilde aşağı çekmesi beklenebilir.

İnternet alışveriş devi, sitesinde satış yapan diğer şirketleri fiyat kırmaya mecbur etmesi dolayısıyla eleştiriye de uğradı.

Fakat Amerikan anti-tröst yasası (şirketlerin serbest rekabet ilkelerine aykırı fiillerini engellemeyi amaçlayan yasa) uzmanları, salgınla mücadele çabalarına katkısı nedeniyle, bunun muhtemelen sorun yaratmayacağını söylüyorlar.

Amazon'un tasarımı

Şirket, tasarımında, Washington'da 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanan bir grubun ürettiği siperliği temel aldığını açıkladı.

Bazı değişikliklerle Amazon'un uyarladığı tasarım, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından onaylandı.

Amazon'un teknolojik donanım tasarımına odaklı İHA bölümü bir hafta içinde uyarladığı yeni tasarımda, kullanılan materyallerin kalitesini artırarak siperlikleri birden fazla kere kullanılabilir hale getirdi. Ayrıca siperliklerin yerinden oynanaması, dolayısıyla daha güvenli olmasını sağlayan bir özellik eklendi.

Tasarımcılar ayrıca siperliklerin kenarlarında yaptıkları değişiklikle saça ya da giysilere takılma ihtimalini azalttılar ve alna gelen kısmı incelterek siperliğin başa yaptığı baskıyı da rahatlatmak suretiyle, 3 boyutlu baskıda üretilen ilk modeli epeyce geliştirdiler.

Amazon Robot Teknolojisi bölümü genel müdür yardımcısı Brad Porter blogunda "Tedarik zincirimizin kapasitesi ve geliştirdiğimiz tasarımın özellikleri sayesinde, bu ürünleri çok düşük bir fiyatla, piyasada sağlık çalışanlarına sunulan yeniden kullanılabilir siperliklerin neredeyse üçte biri fiyatına sunabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Amazon ayrıca iki farklı siperlik tasarımını kamuoyunun kullanımına açacak ve böylelikle bu tasarımlar 3 boyutlu baskı yoluyla isteyen herkes tarafından üretilebilecek.

Fakat ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve İngiltere Standartlar Enstitüsü 3D teknolojisiyle üretilen bütün siperliklerin sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumaya yeterli olmadığını bildirdi.

Yine de koruyucu donanım temini konusunda dünya çapında yaşanan sıkıntı göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının zaman zaman yeterli olmasa da bu tür malzeme kullanmak zorunda kaldığı biliniyor.

Amazon, imalathanelerinde çalışan işçilere maske ve koruyucu donanım sağlayıp sağlamadığı konusunda ise açıklama yapmadı.

Amazon çalışanları kendilerine koronavirüse karşı yeterli koruyucu donanım sağlanmadığından şikayet etmişlerdi.





Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Amazon, Apple, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:25 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak - Son Dakika Dünya

Son Dakika

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 19:01:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]