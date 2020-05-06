Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Son Dakika

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve bazı Bilim Kurulu üyelerinin "Henüz erken" diyerek onaylamadığı normalleşme adımlarından AVM'lerin açılmasına vatandaşlardan da destek gelmedi. Aksoy Araştırma Şirketi'nin anketine göre, AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılma kararına ankete katılanların yüzde 70'i destek vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan koronavirüse karşı normalleşme planı kararları bazı tartışmalara yol açtı.

Aksoy Araştırma Şirketi tarafından, mobil panel üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırma sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmelerin 11 Mayıs tarihinde yeniden açılacak" olması ile ilgili karar %34,3'lük bir destek alırken, kararı desteklemeyenlerin oranı %44,5 olarak açıklandı. %21,2'lik kesim ise, kararı ne doğru ne de yanlış bulduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların %36'sı "Berber ve kuaförlerin açılması bir ihtiyaçtır" derken; %64'ü "İhtiyaç olduğunu biliyorum ama virüsü dağıtacaktır, açılması bir süre daha ertelenmeliydi" yanıtını verdi.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

AK Parti seçmeninin %35,6'sı berber ve kuaförlerin açılması kararını desteklediğini belirtirken, %44,7'si kararı desteklemediğini belirtti. AK Parti seçmeninin %19,6'sı ise kararı ne doğru ne de yanlış bulduğunu belirtti.AK Parti seçmeninin %34,2'si "Berber ve kuaförlerin açılması bir ihtiyaçtır" derken %65,8'i "İhtiyaç olduğunu biliyorum ama virüsü dağıtacaktır, açılması bir süre daha ertelenmeliydi" yanıtını verdi.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

AVM'LERİN AÇILMASI KARARINA YÜZDE 70 KARŞI ÇIKTI

"AVM'lerin açılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna ise, araştırmaya katılanların %70'i bu kararı doğru bulmadığını belirtirken, %12,3 oranında AVM'lerin açılmasına destek geldi. Araştırmaya katılanların %17,7'si ise, bu kararı ne doğru ne de yanlış bulduğunu belirtti. Ankete katılanların %20,8'i "AVM'lerin açılması ekonomik bir gerekliliktir" derken, "AVM'lerin açılması virüsün yayılma hızını arttıracaktır açılması bir süre daha ertelenmeliydi" diyenlerin oranı %79,2 olarak duyuruldu.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

AK PARTİ SEÇMENİ DE AVM'LERİN AÇILMASINI DESTEKLEMİYOR

"AVM'lerin açılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna, AK Parti seçmeninin %61,7'si kararı desteklemediği yanıtını verirken, kararı destekleyenlerin oranı %16,4 olarak kaldı. Kararı ne doğru ne de yanlış bulduğunu belirten AK Parti seçmeninin oranı ise 21,9 olarak açıklandı. Ayrıca, AK Parti seçmeninin %25,1'i, "AVM'lerin açılması ekonomik bir gerekliliktir" derken %79,2'si, "AVM'lerin açılması virüsün yayılma hızını arttıracaktır açılması bir süre daha ertelenmeliydi" yanıtını verdi.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

SINAV TARİHLERİNİN ÖNE ÇEKİLMESİNİ YÜZDE 58 DESTEKLEMİYOR

Koronavirüs nedeniyle üniversitelere giriş sınavı tarihi 25-26 Temmuz'a ertelenmişti. Dün açıklandığı üzere bir ay erkene çekilerek 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek sınav ile ilgili karara gelen destek oranı %26 seviyesinde kalırken, kararı desteklemediğini açıklayanların oranı %58,3 olarak açıklandı. Kararı ne doğru ne yanlış buluyorum diyenlerin oranı ise %15,7 olarak duyuruldu. Araştırmaya katılanların %33'ü "Önemli olan öğrencinin ne kadar hazır olduğudur. Sınav tarihinin değişmesi hazır olan öğrenciyi etkilemez" beyanında bulunurken; %67'si "Sınav tarihinin 3 kez değişmesi gençlerdeki baskı ve stresi arttıracak verimliliği düşürecektir" dedi.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

SINAV TARİHLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE AK PARTİ SEÇMENİ DESTEK VERMEDİ

Sınav tarihi ile ilgili yapılan güncellemeye, AK Parti seçmeninin %35,6'sı destek verirken, %45,6'sı karar doğru bulmadığını belirtti. AK Parti seçmeninin 18,7'si kararı ne doğru ne yanlış bulduğunu dile getirdi. Ayrıca, AK Parti seçmeninin %33'ü "Önemli olan öğrencinin ne kadar hazır olduğudur. Sınav tarihinin değişmesi hazır olan öğrenciyi etkilemez" derken, "Sınav tarihinin 3 kez değişmesi gençlerdeki baskı ve stresi arttıracak verimliliği düşürecektir" diyenlerin oranı %67 olarak açıklandı.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI DA SORULDU

Büyükşehirlerde uygulanan giriş çıkış yasakları için ne düşünüldüğü sorulduğunda, kamuoyunun %63'ü yasakların daha geç bir tarihte sonlandırılması gerektiğini belirtirken; %37'si ise, kısa sürede açılabileceğini dile getirdi.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

20 YAŞ ALTI VE 65 ÜSTÜ İÇİN GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA BÜYÜK DESTEK GELDİ

20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulamalarına kamuoyunun büyük bir çoğunluğu destek veriyor.%67,4 oranında yasak desteklenirken, 18,8 oranında ise destek görmüyor. Sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı uygulamasını ne doğru ne yanlış bulduğunu ifade edenlerin oranı ise %13,5.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

ANKET 600 KİŞİYLE YAPILDI

Aksoy Araştırma Şirketi tarafından, mobil panel üzerinden (eşzamanlı) gerçekleştirilen Türkiye geneli araştırmada Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı ve 24 Haziran 2018 Genel Seçim kotası gözetilmiştir. 5 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen araştırmada %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 görüşme gerçekleştirilmiştir. Mobil panel üzerinden yapılan araştırmalarda gün içerisinde sonuç alınabilmektedir.

Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:01 


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