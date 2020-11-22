Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor - Son Dakika

TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğunu söyledi.

TJOD Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüs salgınının gebelikte oluşturduğu sorunlarla ilgili elde çok az veri bulunduğunu, daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olduğunu, ancak yeni gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti. Koronavirüsün dünyada 50 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kumru, "Daha önceki bilgi koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçmediği yönündeydi. Fakat son zamanlarda elde edilen verilerle, koronavirüsün bebeğin plasentasında tutunma yerlerinin (reseptör) tespit edildiği anlaşıldı. Ayrıca bazı bebeklerin plasentalarında virüsün bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğu görülmekte" dedi.