Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor - Son Dakika

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor

22.11.2020 09:22
Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor, System.String[]

TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğunu söyledi.

TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğunu söyledi.

TJOD Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüs salgınının gebelikte oluşturduğu sorunlarla ilgili elde çok az veri bulunduğunu, daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olduğunu, ancak yeni gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti. Koronavirüsün dünyada 50 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kumru, "Daha önceki bilgi koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçmediği yönündeydi. Fakat son zamanlarda elde edilen verilerle, koronavirüsün bebeğin plasentasında tutunma yerlerinin (reseptör) tespit edildiği anlaşıldı. Ayrıca bazı bebeklerin plasentalarında virüsün bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğu görülmekte" dedi.

PERU VE FRANSA'DA TESPİT EDİLDİDaha önce aynı aileden olan SARS ve MERS virüsleri salgının yaşandığını, bu virüslerin anne karnında daha çok izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Kumru, virüslerin kan yoluyla bebeğe geçmesinin beklendiğini kaydetti. Prof. Dr. Kumru, "Koronavirüs daha az anne kanında tespit edildiğinden, bebeğe geçme ihtimali düşük görülse de aslında potansiyel olarak bu mümkün. Son zamanlarda Peru'da bir olgu yayımlandı. Burada anne karnındaki bebeğe geçtiği tespit edildi. Çok yakında Fransa'da yeni doğan bebekte koronavirüs izole edildi. Dolayısıyla koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçme ihtimali var görülüyor. Zaten koronavirüsle ilgili bebeğin geliştirdiği bağışıklık sisteminin göstergesi olan bazı testler pozitif çıkmaya başlamıştı, yani pozitif çıkan olgular var" diye konuştu.Tüm bu nedenlerden dolayı koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimalinin sıfır olmadığını aktaran Prof. Dr. Kumru, şöyle konuştu: "Peki anneden bebeğe geçerse ne yapılmalı diye düşünülürse, şu an bir Türk hekimin başkanlığını yaptığı, Dünya Perinatoloji Birliği'nin yaptığı çalışmada; erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi sorunlara neden olabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla koronavirüs vakalarında bebek ciddi bir şekilde incelenmeli, değerlendirilmeli ve muayenesi yapılmalı. Fransa'da tespit edilen vakada nörolojik semptomlar da tespit edildiği bildirilmiştir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var. Bir de koronavirüs hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar var. Klorokin ilacı ile ilgili yeni çalışmalar çıktı. Klorokin daha önce romatizmal hastalıklar gibi durumlarda kullanılıyordu. Şimdi bu ilaçla ilgili az da olsa erken dönemde kullanılırsa doğum öncesi anomali yani böbrekte bazı sorunları, damak yarığı, dudak yarığı ve kalp hastalığı gibi hastalıkların arttığına dair veriler de mevcut. Tabii ki faydası bu risklerin üzerinde görülmekle birlikte bebeklerin bu açıdan da değerlendirilmesinde fayda var."KORONAVİRÜSLÜ ANNELERKoronavirüslü gebelerin bebeklerini bu sorunlar beklerken, koronavirüslü annelerin de diğer hastalara göre daha çok yoğun bakımda oksijen desteği, akciğer sorunlarının daha ağır olması gibi riskler taşıdığını belirten Prof. Dr. Kumru, "Dolayısıyla koronavirüs pozitif olan annelerin kendi sağlıkları bakımından da sağlık ekibiyle daha sıkı temasta olmaları ve daha sıkı değerlendirilmeleri gerekiyor. Koronavirüsün yaygın olması anne olmaya engel değil ama kendilerine hastalık bulaşmaması için sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkatlice uymalarında yarar var" dedi.

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor

Koronavirüs, Antalya, Doğum, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor - Son Dakika


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