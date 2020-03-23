"Koronavirüs anne sütüne geçmiyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Koronavirüs anne sütüne geçmiyor' - Son Dakika

"Koronavirüs anne sütüne geçmiyor"

6 saat önce

/ İSTANBUL, ÇİN'de ortaya çıkan koronavirüs 4 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyayı sardı.

/ İSTANBUL, ÇİN'de ortaya çıkan koronavirüs 4 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyayı sardı. 254 binden fazla insan virüse yakalanırken 10 binin üstünde insan da hayatını kaybetti. Virüsün yarattığı korku ve panik milyonlarca insanı etkilerken hamileler ve yeni anne olanlar da bu durum ile nasıl başa çıkacağına dair kaygı taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik; hamilelerin sosyal mesafeye daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Op. Dr. Burçak Erzik koronavirüs üzerinde yapılan çalışmalara göre virüsün anne sütüne bulaşmadığının tespit edildiğini ancak anne ve bebeğin mesafelerinin korunması gerektiğini söyledi.

"HASTANEDEN GELDİKTEN SONRA KIYAFETLER HEMEN ÇIKARILMALI VE YIKANMALI"

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik herkes gibi hamilelerin de yakın temas kurmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Hasta olduğundan şüphelenilen ve olma ihtimali olan kişilerle temas tamamen kesilmeli. Hijyenik açıdan eller sık sık yıkanmalı. Şüpheli yüzeylere dokunulduğunda ellerin dezenfektanlarla temizlenmesi çok önemli. Hastaneye giriş çıkış sonrası kıyafetlerin hemen çıkarılması ve 60 derece üstünde yıkanması bizi koruyacak önlemler. Ancak salgının pandemi boyutu alması nedeniyle bulaşıcılığı çok yüksek. Bu nedenle özellikle hamileler ile yaşlılar, kronik hastalığı olanlar evde kalmaya özen göstermeli. Hamileler için ricamız doktorlarıyla daha az yoğunluklu bir alanda muayenelerinin yapılması. Önümüzdeki birkaç ay özellikle bu durum devam edecektir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor."

"HAMİLELER TÜM ENFEKSİYONLAR İÇİN RİSK ALTINDA"

Hamilelerin sadece koronavirüs değil tüm virüsler için risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Burçak Erzik, "Hamileler tüm viral enfeksiyonlar için risk altındadır. Bunun da sebebi hamileliğin başlangıcından itibaren viral enfeksiyonlara karşı savaşacak bağışıklık sisteminin baskılanmasıdır. Koronavirüsün daha önce dünyada neden olduğu SARS ve MERS salgınlarında da hamilelerde ciddi ölüm oranları görüldü. Kovid-19'da viral enfeksiyonun hamilelerde diğer insanlara göre daha yüksek ciddi ölüm oranları olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Bu anlamda biraz rahatlatıcı ama tabii ki hamileler özel gruplar ve şu ana kadar yaşadığımız diğer salgınlardan daha farklı seyretmekte. Bu nedenle hamileler kendine daha çok dikkat etmeli. Bunun yanında erken ölüm riskini arttıracak hipertansiyon, diyabet, bağışıklık sistemini baskılayan hastalık ya da ilaç kullanımı varsa diğer insanlarla iletişimi minimalize etmek zorundayız." dedi.

"VİRÜS ANNE SÜTÜNE GEÇMİYOR"

Koronavirüse yakalanan hamilelerin tedavisinin nasıl olduğuna dair bilgileri de paylaşan Op. Dr. Burçak Erzik hastalık testinin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde yapıldığını ifade ederek, "Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde ve enfeksiyon, dahiliye, yoğun bakım ekiplerinin bir araya gelerek hastayı tespit edeceği ve tedavi edeceği bir durum. Bu nedenle koronavirüs saptanan gebelerin de hastane ortamında, bu konuda uzmanlaşmış hastanelere aktarılması, hastayı aktaran ekibin korunması ve hastanın temas ettiği çevreyi korumak amacıyla mutlaka maske kullanmaları, etrafındaki kontağı minimalize etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Koronavirüsün anneden bebeğe geçişinin olmadığını da ifade eden Op. Dr. Burçak Erzik yenidoğanlarda doğum sonrası ilk örneklerde de virüs bulaşmadığının tespit edildiğini söyledi. Koronavirüs tespit edilen ve yenidoğum yapan annelerin ise bebeği ile ayrı kalarak tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Burçak Erzik virüsün anne sütüne etki etmediğini ve annelerin sütlerini sağdıktan sonra bebeklerine ulaştırabileceğini söyledi.


- Özel
Koronavirüs, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:22 Kaynak: DHA

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