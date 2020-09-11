Son dakika haberleri... ERZURUM 'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi' - Son Dakika

Son dakika haberleri... ERZURUM 'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'

Son dakika haberi... 'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'ERZURUM'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok koronavirüsü yenerek görevinin başına döndü.

'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'

ERZURUM'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok koronavirüsü yenerek görevinin başına döndü. Virüsün apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz komşuya benzeten Dr. Altunok, "Koronavirisün kime ne yapacağı bilinmiyor. Bu hastalıkta kimse gençliğine de güvenmesin. Genç yaşta solunum cihazına bağladığımız hatta yaşamını yitiren hastalarımız var" dedi.

GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN

Mart ayında yakalandığı koronavirüsü 2 haftalık bir tedavinin ardından izolasyon sürecini tamamlayarak hastalığı yenip yeniden görevinin başına dönen Altunok, hastalarını iyileştirmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Hastanede bir enfeksiyon ve 4 de dahiliye uzmanı olarak koronavirüs hastalarının tedavilerini sürdürdüklerini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok, "Koronaviris hatalığı apartmana yeni taşınmış bir komşu, yeni bir kişi, yeni bir aile ve yeni bir hastalık bizim için. Huyunu suyunu yeni öğrendik. Yaklaşık 10 aylık bir süreç içerisinde yapılan çalışmalar, bilimsel aktiviteler, toplantılar ve bunların sonucunda kanıtlanmış veya deneme aşamasında olan tedaviler ve yönetimlerle biz bu hastalığı yönetmeye çalışıyoruz. Koronavirsün kime ne yapağını çok kestiremiyoruz. Genetik, çevresel faktörler var. Hastanın kişiden aldığı virüsün yükü ve vücudunuzun nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz faktörler var. Şu an 70 hastamız var. En genci 18, en yaşlısı 89 yaşında. Bu hastalıkta kimse gençliğine güvenmesin. Hastaneye yatan ve hastalığı çok ağır geçirdiği için solunum cihazları ile desteklemek zorunda kaldığımız genç hastalar var. Bu hastalık süreci yaşlılarda olduğu gibi gençlerde de ağır seyredebiliyor ve slunum cihazlarına bağlanmalarına sebep oluyor. Akciğerleri iyileşse bile ömür boyu nefes darlığı gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor" diye konuştu.

DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ İLE ÖRNEK VERDİ

Sağlık Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Murat Altunok şunları söyledi:

"Öncelikle herkesin maske takması, sosyal mesafe kuralına uyması ve temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske takılması bu hastalığı tanıdığınız ya da tanımadığınız kişilere bulaşmasını çok ciddi bir şekilde azaltıyor. Maske takan bir koronavirüs hastası diğer insanlara bunu yüzde 80-90 daha az bulaştırıyor. Maske takan bir kişi etrafındaki kişilerden koronavirüse yakalanma ihtimali yüzde 70 azaltıyor. Onun için maske takmak çok önemli. Bundan yaklaşık 1.5 ay önce hastaneye başvuran dört gençten üçü pozitif çıktı. Bunlar aynı araçta kısa bir yolculuk yapmış. İzlerinden biri pozitif ama haberi yok. İçlerinden biri maskeli. Yemeğe gidiyorlar ve yemek sırasında da maskeli olan sosyal mesafeyi koruyor. Dört gencin yapılan testinde maske takan ve sosyal mesafeyi koruyan negatif diğerleri pozitif çıkıyor. Herkes kurallara uymalı. Taşıdığımız hastalığı çok sevdiğimiz kişilere bulaştırıp, hastanede yatmasına, acı çekmesine hatta ölümlerine bile neden olabiliriz."

Son dakika haberleri... ERZURUM 'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'

Devlet Hastanesi, Dahiliye bölümü, Murat Altunok, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ERZURUM 'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi' - Son Dakika

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