Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor

6 saat önce

Apple ve Google, koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.

Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor, System.String[]

Apple ve Google, koronavirüs bulaşan biriyle temasa geçip geçmediğinizi tespit edebileceğiniz yeni, ortak bir uygulama geliştiriyor.

İki şirketin girişimi öncelikli olarak cep telefonlarına yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-tracing apps) işleyişine destek sağlamayı hedefliyor.

Ama nihai hedef ise Google ve Apple, bu tip izleme, takip uygulamalarını yüklemeye gerek kalmadan çevrenizde koronavirüs bulaşan kişileri tespit etmenize yardımcı olacak bir teknoloji oluşturmak.

İki şirketin ortak projesi, akıllı telefon kullanıcısı bir bireyin Bluetooth teknolojisiyle 'koronavirüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını' inceleyecek.

Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, akıllı cep telefonuna bir uyarı gidecek.

GPS konum verileri veya bireyin kişisel bilgileri kaydedilmeyecek.

Apple ve Google ortak yazılı açıklamalarında "Gizlilik, şeffaflık ve rıza bu çabamızdaki en önemli unsurlardan. Bu işlevselliği ilgilenenler ile danışarak inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. İşimizle ilgili bilgileri diğerlerinin de analiz edebilmeleri için açık olarak yayınlayacağız" dedi.

Apple, iOS işletim sisteminin geliştiricisi. Google da Android'i destekliyor. Bu iki işletim sistemi, mevcut kullanımdaki akıllı telefonların neredeyse tamamına yakınında var.

Singapur, İsrail, Güney Kore, Polonya gibi bazı ülkeler koronairüsle mücadelede cep telefonlarına yüklenen uygulamalarla takip teknolojisini kullanmaya başladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya gibi diğer ülkeler ise kendi dijital girişimleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. ABD'de de bazı yerel yönetimlerin üçüncü-taraf uygulamalarına geçtiği bildiriliyor.

Apple ile Google ortak projeleriyle bu mevcut üçüncü-tarafa ait uygulamalar arasında bütünlük sağlayıp kendi çözümlerini devreye sokmaya yarayacak gelişimi sağlamayı hedefliyor.

Bu girişim, farklı uygulamaları birbirleriyle uyumlu hale getirebilir. Böylece, bireyler ülke dışı seyahatlerinde dahi takip sisteminde kalabilir ve farklı uygulamalar olsa bile, bir bütünlük içinde koronavirüs bulaşanlar ortak sistem içinde tespit edilebilir.

Apple ve Google, iki haftadır bu proje üstünde çalışıyor ama Cuma gününe kadar projenin ayrıntılarını kamuyla paylaşmamışlardı.

Eğer başarılı olursa, ülkeler karantina ve tecrit uygulamalarını hafifletme yoluna gidebilir veya seyahatlere, sınırlara getirilen kısıtlamalar hafifletilebilir.





Telefon temelli eşleştirme

Şirketler API olarak bilinen uygulama programı arayüzünü Mayıs ortasına kadar ilan etmeyi planlıyor. Bu da, diğer uygulamaların arayüzlerini benzer şekilde veya aynı şekilde tasarlamalarını sağlayacak.

Dijital kimliklerin kayıtları bilgisayarların sunucularında kaydedilecek ama şirketler, herhangi bir bireyin gerçek kimliğinin açığa çıkacağı anlamına gelmediğini söylüyor.

Temas-takip süreci de telefonlar üzerinden yapılacak ve merkezi bir sistemde toplanmayacak.

Böylece bir birey, başkalarının haberi olmadan karantinaya girmesi gerektiğine dair uyarı alabilecek.





Koronavirüs, Google, Apple, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:05 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan milletvekillerine çağrı: Sağlıkta şiddet yasası oy birliği ile kabul edilsin
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek         
00:46
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:30
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
00:28
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor         
00:05
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın         
23:58
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi         
23:55
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi         
23:45
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak         
23:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı         
23:13
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik         
23:09
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
22:50
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı         
22:50
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti         
22:28
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli         
20:54
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor         
20:53
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli         
20:34
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı         
20:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık         
20:05
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 04:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]