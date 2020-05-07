Koronavirüs, araç kiralama sektörünü etkiledi - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle araç kiralama sektöründe işler durma noktasına geldi. Araç kiralama şirketi sahibi Alpaslan Abakay (45), "120 aracımızdan büyük bir kısmı kapımızın önünde bekliyor. Günde 1 araç kiralayabiliyorsak şükrediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen sektörler arasında araç kiralama şirketleri de yer aldı. 13 yıldır araç kiralama hizmeti veren Alpaslan Abakay, koronavirüs salgınını en yakından hisseden sektörlerden biri olduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmak yasak olduğu için insanlar büyük şehirlere gidemediği için, aynı zamanda şehir içi de bir panik olduğu için araçlarımız kapımızın önünde bulunuyor. Hiç çalışan arabamız yok. Kendi bünyemizde 120 araç var. Günde 1 aracı kiralayabilirsek şükrediyoruz. Daha önce 160-170 arasında araç kiralıyorduk. Şu an en fazla 100 liraya araç kiralıyoruz. Kiraladığımız araçlar kendini kurtarmıyor. Masrafı çok oluyor. Şu ortamda araç kiralamamak daha iyi diye düşünüyorum" dedi.

'VİRÜS NEDENİYLE ARAÇ KİRALAYAMIYORUZ'