Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların - Son Dakika

Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların

13.01.2021 09:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ya da cuma günü başlanacağını duyurduğu aşılama için hazırlıklar tamamlandı. Kimlerin koronavirüs aşısı olacağıyla ilgili 4 aşamalı bir takvim belirlenirken, öncelik sıralaması da değişti. Vatandaşlar korona aşısı olup olamayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e "Aşıla" yazıp SMS atarak öğrenebilecek.

Çin'den alınan koronavirüs aşılarında beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu takvime göre aşılama yarın ya da cuma günü başlıyor. Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı.

Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da merak konusu oldu.

AŞILAMADA İLK SIRA SAĞLIKÇILARIN SONRA 65 YAŞ ÜSTÜ GELİYOR

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı.

İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var.

Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların (polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerinde görev alanlar) aşılanması gündemde.

Son olarak da takvime göre; 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak.

Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde sona ermesiyle de giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.

Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların

AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Peki vatandaşlar aşı olup olmayacağını ya da sıranın kendisine geldiğini nasıl öğrenecek?

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi.

Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların

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Son Dakika Güncel Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların - Son Dakika


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