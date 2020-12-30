KORONAVİRÜS AŞILARI TÜRKİYE'DE - Son Dakika

KORONAVİRÜS AŞILARI TÜRKİYE'DE

30.12.2020 06:09
KORONAVİRÜS AŞILARI TÜRKİYE'DE, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı.

KORONAVİRÜS salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı.

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği ve SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak, dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Aşılar, sabah saat 05.30 sıralarında Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. 17 konteynerdeki toplam 3 milyon doz aşı havaalanında indirildikten sonra, 5 kamyon ve 2 TIR ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşınacak.

BAKAN KOCA DUYURDUSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.'AŞILARIMIZI GETİREN UÇAK ANKARA'YA ULAŞTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS AŞILARI TÜRKİYE'DE - Son Dakika


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