Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'

22.10.2020 17:32
Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı', System.String[]

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının testleri, Brezilya'daki gönüllülerden birinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının testleri, Brezilya'daki gönüllülerden birinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek. Brezilya'da yapılan incelemede "güvenlik açığına rastlanmadığı" açıklandı.

Brezilya'da sağlık yetkilileri, mahremiyet ilkesi gereği, ölümle ilgili ayrıntıları paylaşmadı.

Oxford Üniversitesi ise "dikkatli bir değerlendirme sonucu, olayla ilgili güvenlik kaygısı bulunmadığının ortaya çıktığını" duyurdu.

BBC'nin değerlendirmesine göre yaşamını yitiren gönüllüye aşı yapılmamıştı.

Denemelere katılan gönüllülerin yalnızca yarısına gerçek aşı yapılıyor. İkinci gruba ise halihazırda kullanılmakta olan lisanslı menenjit aşısı yapılıyor.

Katılımcılara ve ailelerine, hangi aşının hangi gönüllüye yapıldığı söylenmiyor.

Bu uygulama, iki grubu karşılaştırarak aşının etkili olup olmadığını ölçme imkanı sağlıyor.

AstraZeneca ilaç şirketi, tekil vakalarla ilgili yorum yapamayacaklarını açıkladı ancak "tüm gerekli incelemelerin yapılmakta olduğunu" ekledi.

Şirketin açıklamasında, "Tüm önemli tıbbi uygulamalar, araştırmacılar, bağımsız güvenlik gözetim komitesi ve düzenleyici otoriteler tarafından dikkatle masaya yatırılıyor. Bu incelemeler neticesinde çalışmanın sürdürülmesine ilişkin herhangi bir güvenlik kaygısı ortaya çıkmadı" ifadeleri yer aldı.

Oxford/AstraZeneca aşısının piyasaya sürülecek ilk aşılardan biri olacağına ilişkin yüksek bir beklenti hakim.

Aşı denemelerinin ilk iki fazından başarıyla çıkan aşı adayı, İngiltere, Brezilya ve Hindistan'ı da içeren bir dizi ülkedeki gönüllülerle üçüncü faz denemelerine tabi tutuluyor.

Oxford ve AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının denemeleri geçen ay bir denekte görülen "açıklanamayan bir hastalık" nedeniyle durdurulmuştu ancak bunun "rutin bir prosedür" olduğu açıklanmıştı.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bunun gibi büyük çaplı testlerde bazı deneklerin olumsuz tepkiler vermesinin "beklenir" bir durum olduğu belirtilmişti.

Aşı denemeleri, yapılan incelemelerin ardından ABD dışındaki ülkelerde kaldığı yerden devam etti ancak ABD'deki denemeler, ülkedeki düzenleyici otoritelerin incelemelerinin tamamlanması amacıyla hala bekletiliyor.

Bloomberg haber ajansına konuşan bir yetkili, ABD'deki denemelerin de gelecek hafta yeniden başlamasını beklediklerini duyurdu.

'Denemeler sürmeli'

Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu (Anvisa), Brezilyalı gönüllünün ölümünü 19 Ekim'de haber aldıklarını açıkladı.

Ülkedeki medya organlarına göre, 28 yaşında bir doktor olan gönüllü, Covid-19 komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdi. Basına göre, doktor koronavirüs taşıyan hastalarla çalışıyordu.

Anvisa, Brezilya basınındaki bu iddiaları henüz teyit etmedi.

Oxford Üniversitesi'nin açıklamasında, "Kontrol grubundaki ya da Covid-19 aşısı yapılan gruptaki tüm tıbbi gelişmeler bağımsız olarak inceleniyor. Hem söz konusu bağımsız incelemeler hem de Brezilya'nun düzenleyici kurumunun incelemesi, aşı denemesinin devam etmesi tavsiyesini verdi" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'

Koronavirüs, Brezilya, Oxford, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı' - Son Dakika Dünya

BBC
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