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Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim? - Son Dakika

Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim?

15.06.2021 09:20

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşı olmaya başlayabileceğinin duyurulması üzerine birçok ünlü isim peş peşe aşı randevuları almaya başlarken, oyuncu olmasına karşın kendisine aşı çıkmadığını belirten Bade İşçil ise "Ben oyuncu değil miyim?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Başarılı oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda köpeği Mösyö'yü gezdirirken görüntülendi. Kendisine çıkmadığı için koronavirüs aşısı olmadığını belirten oyuncu, sosyal medyada yayınlaşmaya başlayan aşı karşıtlığıyla ilgili de konuştu.

"BANA AŞI ÇIKMADI ŞÜPHEYE DÜŞTÜM"

Ünlü oyuncu, Sağlık Bakanlığı'nın sanatçıları aşı takvimine eklediğini ancak henüz kendisine aşı çıkmadığını söyledi. "Acaba ben oyuncu değil miyim? Şüpheye düştüm" sözleriyle kendisine aşı çıkmamasına sitem eden oyuncu, ayrıca sosyal medyada aşı karşıtlarının yazdıkları yorumlarla insanları şüpheye düşürdüklerini söyledi.

"AŞI İÇİN HER GÜN SİSTEME BAKIYORUM"

Aşı karşıtı olmadığını da söyleyen İşçil "Evet bizim sektöre aşı çıktı ama henüz bana çıkmadı, her gün sağlık bakanlığının sistemine girip bakıyorum. Acaba ben oyuncu değil miyim? Bana henüz piyango vurmadı. Biraz da akışına bıraktım. Kısmetse nasipse artık olacağım. Bizim sektörümüz de daha rahatlar insanlar gönül rahatlığıyla setlere gider" şeklinde konuştu.

Aşısı çıkmayan Bade İşçil isyan etti: Acaba oyuncu değil miyim?
Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim?
Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim?

Sağlık Bakanlığı, Bade İşçil, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Koronavirüs aşısı çıkmayan Bade İşçil tepki gösterdi: Acaba oyuncu değil miyim? - Son Dakika Magazin


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