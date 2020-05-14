Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen ilaç şirketi... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen ilaç şirketi... - Son Dakika

Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen ilaç şirketi...

6 saat önce

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Covid-19 aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğine dair açıklamasını hükümet "kabul edilemez" olarak tanımladı.

Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen ilaç şirketi..., System.String[]

Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin Covid-19 aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğine dair açıklamasını hükümet "kabul edilemez" olarak yorumladı.

Sanofi CEO'su Paul Hudson, Bloomberg'e dün verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Bunun üzerine Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ilaca herkesin erişiminin "tartışılmaz" olduğunu söyledi. Philippe konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Covid-19 aşısının "kamu yararı olarak görülmesi gerektiğini ve pazar yasalarına tabi olamayacağını" belirten Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Dünyada birçok laboratuvarda Covid-19 aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Mayıs ayı başında Avrupa Birliği koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere online bir küresel zirve düzenledi. 40 ülke ve şahıs çalışmalarda kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB, aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini söylüyor.





ABD ve Fransa'dan destek

Sanofi'nin Covid-19 aşı çalışmasına Amerikan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi (BARDA) da maddi destek veriyor.

Ancak son yıllarda Sanofi'nin araştırmaları için Fransız hükümetinden on milyonlarca euro destek aldığı belirtiliyor.

Sanofi CEO'su Hudson'ın Bloomberg'e verdiği mülakatta ABD'ye öncelik verileceğini söylemesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Ancak Sanofi'nin Fransa yöneticisi Olivier Bogillot, "aşının Fransa ve Avrupa'da da ABD ile aynı zamanda kullanılmasını hedeflediklerini" kaydetti.

Perşembe günü Fransız BFMTV televizyonuna konuşan Bogillot, "eğer Avrupalılar da Amerikalılar kadar hızlı çalışırsa" bunun mümkün olacağını belirterek, ABD hükümetinin aşı çalışması için "yüz milyonlarca euro" harcayacağını söyledi.

Mart ayında da ABD'nin aşı geliştirmeye çalışan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'ı satın alma girişimlerine dair haberler çıkmış, ancak şirket bunu yalanlamıştı.

Fransa Başbakanı Philippe, Sanofi'nin yönetim kurulu başkanı Serge Weinberg ile konuştuğunu ve "geliştirilecek aşının dağıtımına dair gerekli güvenceleri aldığını" kaydetti.

Sanofi - GSK işbirliği

Sanofi geçen ay İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile aşı üzerine ortak çalışma konusunda anlaşmıştı, ancak denemelere henüz başlanmadı.

Şirketin aşı araştırmaları sorumlusu John Shiver, "Grip için tasarlanmış mevcut teknolojiyi kullanıyor, onu yeni virüse uyguluyoruz" dedi.

Geliştirilecek aşı için 2020'nin ikinci yarısında klinik denemelere başlanması ve 2021'in ikinci yarısında da kullanıma sunulması bekleniyor.

Herkese ücretsiz aşı

Aralarında eski devlet liderlerinin de bulunduğu kamuoyuna mal olmuş 140 isim, Covid-19 aşısının dünyada herkese ücretsiz erişimine olanak verecek şekilde patentsiz üretiminin sağlanması çağrısıyla bir açık mektup yayımladı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın girişimiyle hazırlanan mektubu Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan Başbakanı Imran Khan, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz ve bazı bilim insanları da imzaladı.

'Halk için Aşı' (People's Vaccine) çağrısı yapan mektupta, pandeminin sebep olduğu acılara son vermek için insanlığın en büyük umudunun aşı olduğu belirtilerek "tekellerin, kaba rekabetin ve dar görüşlü milliyetçiliğin buna engel olmasına izin veremeyiz" denildi.





Avrupa Birliği, Koronavirüs, Hükümet, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 08:50 


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