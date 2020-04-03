"Koronavirüs aşısı için en geç Eylül ayında klinik çalışma başlayacak" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Koronavirüs aşısı için en geç Eylül ayında klinik çalışma başlayacak' - Son Dakika

"Koronavirüs aşısı için en geç Eylül ayında klinik çalışma başlayacak"

6 saat önce

Dünya koronavirüse çare bulmak için uğraşırken ilaç firması Johnson & Johnson, aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarına 1 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirmeyi ve dünya çapında bir milyar doz aşı tedariği taahhütlerinde bulundu.

Dünya koronavirüse çare bulmak için uğraşırken ilaç firması Johnson & Johnson, aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarına 1 milyar doları aşkın yatırım gerçekleştirmeyi ve dünya çapında bir milyar doz aşı tedariği taahhütlerinde bulundu. Firma COVID 19'a karşı aşı adayını geliştirdiğini açıklarken çalışmalar ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Firma BARDA ile yaptığı iş birliği neticesinde 2020 yılının Ocak ayından itibaren aşı geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Aşının piyasaya sunulması için gerekli olan Faz 1 klinik deneylerinin en geç eylül ayında başlatılması planlanırken küresel ihtiyacı karşılayabilmek için de ABD'de yeni aşı üretim tesisleri hayata geçiriliyor. Ayrıca, firma, ABD dışında ilave üretim yöntemlerini hayata geçirecek.

2021 YILININ BAŞINDA ACİL KULLANIM İÇİN HAZIR OLMASI PLANLANIYOR

Bu çalışmaların başarıyla sonuçlanması için firma küresel üretim kapasitesini arttırırken personel ve altyapı desteği de harekete geçirilecek. İlk COVID-19 aşısı serilerinin, 2021 yılının başında acil kullanım için hazır olması planlanırken, standart aşı geliştirme sürecinden çok daha hızlı hareket edildiği belirtildi.

Johnson & Johnson Başkanı ve CEO'su Alex Gorsky, aşı geliştirme çalışmalarını şöyle değerlendirdi: "Dünya, acil müdahale gerektiren ciddi bir halk sağlığı krizi yaşıyor. COVID-19 aşısını tüm dünyaya mümkün olduğunca hızlı şekilde ve uygun maliyetle sunmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Dünyanın en büyük sağlık hizmetleri şirketlerinden biri olarak, dünyadaki tüm insanların sağlığına katkı sağlamak konusunda her gün derin bir sorumluluk hissediyoruz. Johnson & Johnson, bilimsel uzmanlığı, faaliyet ölçeği ve finansal gücü ile küresel salgın mücadelesini hızlandırmaya yönelik güçlü iş birlikleri kurmaktadır ve kaynaklarını toplum sağlığının hizmetine sunmaktadır."

EN GEÇ EYLÜL 2020'DE, FAZ 1 KLİNİK ÇALIŞMALARI HIZLA BAŞLATACAĞIZ

Johnson & Johnson İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Başkanı Dr. Paul Stoffels ise süreç ile ilgili şunları söyledi: "ABD hükümetinin AR&GE çalışmalarımıza yönelik güven ve desteğine büyük değer veriyoruz.  Johnson & Johnson'ın global uzman ekibi, araştırma ve geliştirme süreçlerini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşımıştır. Ekiplerimiz ve BARDA, bilimsel ortaklarımız ve küresel sağlık kurumları ile yılmadan çalışmalarına devam etmektedir. Ocak ayından itibaren devam eden çalışmalarımız sonucu, bugün bir aşı adayı belirlemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. En geç Eylül 2020'de, Faz 1 klinik çalışmaları hızla başlatacağız. Küresel üretim imkanlarımızın da desteği ile 2021'in başında acil kullanıma yönelik aşının hazır olacağını umut ediyoruz."

Koronavirüs ailesine mensup bir virüs olan COVID-19'un neden olduğu salgın tüm dünyayı etkilerken, ilaç firmasından yapılan açıklamada virüs için onaylanmış bir aşı, tedavi veya iyileştirme kürünün hala bulunmadığı belirtilerek, "Johnson & Johnson'ın gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları, toplum sağlığı için önem taşımaktadır" bilgisi paylaşıldı.


- İstanbul
Koronavirüs, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:08 Kaynak: DHA

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