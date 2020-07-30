Koronavirüs aşısı: İngiltere hükümeti 60 milyon dozluk yeni anlaşma imzaladı

İngiltere hükümeti, ilaç şirketleri GSK ve Sanofi Pasteur'le 60 milyon dozluk koronavirüs aşısı temini için anlaşma imzaladı.

Daha önce başka şirketlerle de anlaşma yapan İngiltere, 250 milyon doza ulaşan potansiyel stokuyla daha piyasaya çıkmadan ve başarılı olup olmayacağı belli olmadan en fazla aşı alımı yapan ülkelerden biri oldu.

"Aşı milliyetçiliği" uyarısında bazı uzmanlar, zengin ülkelerin potansiyel aşıları tekeline almasıyla yoksul ülkelerdeki milyarlarca insanın aşıya erişiminin olmayabileceğini söylüyor.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline, Fransız Sanofi Pasteur şirketiyle geliştirdiği aşıyı, Eylül'den itibaren insanlarda denemeye başlayacak.

Üçüncü aşamaya Aralık'ta geçilmesi hedefleniyor.

İngiltere hükümeti, 2021'den itibaren sağlık çalışanlarını aşılayabilmeyi umuyor.

Toplam 12 anlaşma hedefleniyor

Hükümet daha önce Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'yla geliştirdiği aşıiçin 100 milyon dozluk, iki ayrı şirketle de toplam 90 milyon dozluk anlaşma imzalamıştı.

Oxford Üniversitesi'nin aşısı dünyada en fazla salgının görüldüğü ülkeler olan ABD ve Brezilya'da geniş gruplarda deneniyor.

Aşıların, kullanılan teknolojilere göre dört grupta sınıflandırıldığı belirtiliyor.

Hükümetin aşı programı sorumlusu Kate Bingham, tüm gruplardan alım yapmayı planladıklarını söyledi.

Hükümetin toplam 12 aşı anlaşması yapma niyetinde olduğu belirtiliyor.

'Aşıların çoğu başarısız olabilir ve para kaybedebiliriz'

Bingham, hükümetin bu alımlarla para kaybedebileceğini kabul ederek "Aldığımız aşılar sonuç verirse dünyanın aşı tedarikçisi olacağız. Ama bunların çoğunun başarısız olma olasılığı var" dedi.

ABD, "Önce Amerika" politikası kapsamında kendi vatandaşları için aşı stoklamayı hedefliyor. Amerikan şirketlerin, iç talep karşılanıncaya kadar ülke dışına aşı satmalarının yasak olacağı belirtiliyor.

Avrupa Birliği de ABD dışına geliştirilen aşılara odaklanmış durumda. Avrupa Komisyonu, AstraZenaca'yla 400 milyon dozluk anlaşma imzalamıştı. Birliken az beş aşı geliştirme programına daha yatırım yapmayı hedefliyor.