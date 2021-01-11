Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan açıklama: Ben de gönüllüyüm
11.01.2021 14:22
Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu.
Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın canlı yayında aşı olması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
Bunun üzerine Alişan'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.
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