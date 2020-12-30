Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'den açıklama! - Son Dakika

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'den açıklama!

30.12.2020 11:29
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'den açıklama!, System.String[]

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, aşı olduğu anları sosyal medya hesabından paylaşarak "3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil " notunu düştü.

Şıkel'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Aşı için gönüllü olan ünlü sunucuya 'nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?' mesajları atıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel şunları söyledi:

Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm... Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3 çalışmalarına Sağlık Bakanlığımıza başvurarak gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

Bana yapılan aşı da olabilir plasebo (gerçek olmayan) da olabilir. Şu an bunu doktorlarımız dahil kimse bilmiyor. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi bende öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında bence siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız. Saygılar.

Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'den açıklama!

Çağla Şıkel, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'den açıklama! - Son Dakika Magazin


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