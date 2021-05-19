Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, bazı aşılar ciddi yan etkiler vermeye devam ediyor. Avrupa'da sıklıkla kullanılan ve özellikle gençlerde kan pıhtılaşmasına neden olan AstraZeneca aşısıyla ilgili yeni bir vaka bu sefer Avustralya'da yaşandı.

Courier-Mail'de yer alan habere göre Avustralya'da 18 yaşındaki stajyer hemşire Ellie Peacock, AstraZeneca aşısının ilk dozunu 31 Mart'ta aldı. 18 Nisan'da baldırında şiddetli zonklama ve gerginlik ile Royal Brisbane Kadın Hastanesi'ne giden genç hemşirenin hayatı bu günden sonra kabusa döndü.

NEFES ALMAKTA ZORLANMAYA BAŞLADI

İki gün sonra sırt ve kaburga ağrıları şikayetiyle gittiği hastanede çekilen göğüs röntgeninde, zatürre olduğu belirlendi. Peacock tekrar eve döndü ancak 11 Mayıs'ta nefes almakta zorlanmaya başladı ve sabah saat 2'de acil servise kaldırıldı.

"İLAÇLAR ETKİSİNİ GÖSTERENE KADAR AĞRIYA KATLAN"

Genç hemşire, hastanede kendisine söylenilenleri de aktardı. Doktorlar tarafından ilaçların etkisini gösteren kadar ağrıya katlanması gerektiği yönünde tavsiye alan Peacock, ""Altı saat içinde daha fazla test yapılmadan eve gönderildim ve zatürreeye bağlı normal bir ağrı olduğu ve ilaçlar etkisini gösterene kadar ağrıya katlanmam gerektiği söylendi" diye konuştu.

OKSİJEN SEVİYESİ YÜZDE 90'A DÜŞTÜ

Peacock, oksijen seviyesi yüzde 90'a düştükten iki gün sonra doktorunu ziyaret etti, oradan da tekrar hastaneye sevk edildi. Daha sonra sağ akciğerinde düşük trombosit sayısı ile birlikte üç kan pıhtısı keşfedildi.

KAN İNCELTİCİ KULLANMAK ZORUNDA

Hemşire artık, her dört günde bir kan testi ve yaklaşık altı ay boyunca antibiyotiklerin yanı sıra düzenli BT taramaları yaptırmak zorunda. Ayrıca, kan inceltici ilaç da alması gerekiyor.

Peacock, kan pıhtılarının aşı ile bağlantılı olduğuna inandığını ancak doktorları ikna etmek zorunda kaldığını, çünkü pıhtılaşmanın olağan zaman çizelgesi dışında keşfedildiğini söyledi.

İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, AstraZeneca aşısının gençlerde kan pıhtılaşmasına neden olduğu için daha yukarı yaşlar tarafından tercih edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.