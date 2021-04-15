Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Sergen Yalçın koronavirüs aşısı yaptırdı. Birkaç ay öncesinde koronavirüse yakalanan 48 yaşındaki teknik adam, aşı olduğu anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Futbolseverlerin de sevdiği figürler arasında olan Sergen Yalçın'ın halleri eğlenceli diyaloglara sebep oldu.

"BU NEY BÖYLE!"

Yalçın'ın o anlarda gösterdiği tepki ise izleyenleri güldürdü. Kameranın kayıtta olduğu esnada aşı vurulan teknik adam, "Allah! Bu neymiş ya böyle! Aaah!" diye konuşunca sosyal medyada gündem oldu.