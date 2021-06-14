Üye Girişi
Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir - Son Dakika

Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir

14.06.2021 10:16

Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir Kan stoklarındaki azalma hastaları etkiliyor Çocuk Hematolojisi, Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr.

Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir

Kan stoklarındaki azalma hastaları etkiliyor

Çocuk Hematolojisi, Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen:

"Herkes kan bağışçısı olmalı"

ADANA - Koronavirüs döneminde bağışçı sayısındaki azalma nedeniyle hastaların zaman zaman kan bulmada sıkıntıya düştükleri belirtildi. Çocuk Hematolojisi, Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, aşı olan herkesi çekinmeden kan bağışçısı olmaya davet etti.

1 buçuk yıldır süren koronavirüs pandemisi birçok kişiyi olumsuz etkiledi. Olumsuz etkilenenler arasında kan ihtiyacı olan hastalar da var. Korona virüs bulaşması nedeniyle endişe eden pek çok kişi, kan bağışçısı olmaktan çekindiğinden bağışlarda önemli bir düşüş yaşandı.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı, Prof. Dr. Bülent Antmen, kan bağışçı sayısının azaldığına dikkat çekerek, "Pandeminin başlamasından bu yana neredeyse 16 ay geçti. Pandeminin ilk başından bu yana süren kan bulma sorunumuz halen devam ediyor. Son 3 ayda Ramazan'ın da araya girmesiyle sıkıntımız daha da arttı. 17 günlük kapanma döneminde tüm Türkiye'de, bölgemizde ve kendi hastanemizde kan bağışçı sayısının azalması nedeniyle hastalarımız bazı sıkıntılar çekti" diye konuştu.

Toplumun farkındalığını artırmak için kan bağışının öneminin gündeme gelmesinin, halkı bu konuda aydınlatarak teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Antmen, "Yardımsever ve duyarlı bir toplumuz. Bu nedenle kan bağışı oranımız yüksek. Ancak pandemi nedeniyle virüs bulaşma endişesi, pek çok bağışçının kafasında soru işareti oluşmasına neden oldu. Bu soru işaretlerinin giderilmesi, toplumun aydınlatılması gerekiyor" dedi.

"Kan bağışı büyük bir insanlık görevi"

Kan bağışının büyük bir insanlık görevi olduğunu belirten Antmen, koronavirüs geçiren kişilerin kan verip veremeyeceğine dair kendileri sorular yönelttiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Koronavirüs geçiren kişiler, hocam ben kan verebilir miyim' diye soruyor. Elbette verebilirler. Koronavirüs hastalığı geçirenler, korona virüs teması veya şüphesi olanlar, PCR testi yaptırdıktan sonra kan bağışçısı olabilirler. Ancak bu kişilerin bir kez PCR testinin negatif olması yeterli olmuyor. Hastalık geçirenlerin, temas ya da temas şüphesi olanların ardışık olarak 28 gün arayla, iki kez koronavirüs testlerinin negatif olması şartı gerekiyor. PCR testleri negatif çıkanlar, kan bağışçısı olabilirler. Korona virüs aşısı olanlar da bağışçı olabilir. Ülkemizde Korona virüs aşısı olanların sayısı hızla artıyor. Aşı olanlar da hiç çekinmeden, korkmadan büyük bir istekle kan vermeli. Verilen her kan bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlar, hayat kurtarır."

"Bütün kan ürünlerinden bağışlanmalı"

Korona virüs vaka sayılarının azaldığına, kan bağışı için endişeye gerek olmadığını kaydeden Bülent Antmen, "Adana'da koronavirüs ile ilgili sayılar son derece azaldı. Kan vermemek için, bağışçı olmamak için hiçbir sebep yok. Herkese Kızılay Kan Merkezleri'ne gidin ve bağışçı olun demek istiyorum. Sadece taze kan değil bütün kan ürünlerinden vermeliler. Kan bağışı için gidildiğinde verecekleri 1 tüp fazla kan ile kök hücre bağışçısı da olabilirler. Kök hücre, kemik iliği kanseri olan hastalarının hayata tutunması için gerekiyor. Kök hücre bağışı ile bir kişinin hayatını kurtarabilirler" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir
Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir
Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir
Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir

Koronavirüs, Kan Bağışı, PCR Testi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Bıçaklanan genç öldü, 11:20 Bıçaklanan genç öldü, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama 11:16 Halk plajına inen helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddiasına şirketten jet hızıyla yalanlama FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak 6 gündür üst üste düşen altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 10:52 6 gündür üst üste düşen altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 10:37 Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 09:58 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
11:35 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordiyon düğümü kesilmeli
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı         
11:11
Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi         
10:56
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi         
10:17
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek         
09:26
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs aşısı olanlar kan verebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement