Koronavirüs aşısı rezervasyonları artırdı - Son Dakika

Koronavirüs aşısı rezervasyonları artırdı

26.01.2021 10:30
Koronavirüs aşısı rezervasyonları artırdı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler mavi tura talebi artırdı. Yurt dışı ile yurt içinden gelen talepler sayesinde yatların doluluk oranları ön rezervasyon ile yüzde 60'lara ulaşırken, 800 ahşap ve fiber tekne tur için hazırlanıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler mavi tura talebi artırdı. Yurt dışı ile yurt içinden gelen talepler sayesinde yatların doluluk oranları ön rezervasyon ile yüzde 60'lara ulaşırken, 800 ahşap ve fiber tekne tur için hazırlanıyor.

Eşsiz güzellikteki doğası ve gizli koylarıyla deniz tutkunlarının tercihi Güney Ege Bölgesi kıyıları, yat turizmini tercih eden Avrupalıların gözdesi olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte, kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler, mavi tura yöneldi. Marmaris başta olmak üzere Fethiye, Bodrum ve Datça ilçelerinde mavi tur yapan yat firmalarının şartları araştırılmaya başlandı.

Koronavirüs aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ön rezervasyonların şimdiden yapıldığını söyleyen Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, "Turizm sezonu iki yıl önce çok canlıydı. Mavi turlar ise her dönem ilgi çekerken, pandemi dolayısıyla durgunluk yaşandı. Ancak koronavirüsün bulaşmasını önleyen aşının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeniden rezervasyonlar canlandı. Özellikle izole dediğimiz kalabalıklardan uzaklaşarak tatil yapmak isteyenlerin tercihi mavi tur ile yat turları oldu. Yurt içi ve yurt dışından ön rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu şekilde devam ederse, aşılama sürecinde bir aksilik olmaz ise ülkeler arası dolaşımda tekrar kapanma yaşanmadığında sektör olarak verimli günler yaşayacağız. Şimdiden temmuz ile eylül arası alınan ön rezervasyonlar yüzde 60 civarında. 2018 ve 2019 yılında yakaladığımız yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

800 tekne mavi tura hazırlanıyor

Deniz turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1,5 milyon ile 30 milyon dolar arasında değişen lüks yatlar, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan 6 özel marina, Muğla Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli duruyor. İlçede 4 bin 450 lüks yat ve yelkenli bulunuyor. Yatların 3 bin 200'ü başta İngiliz olmak üzere yabancı uyruklu kişilere ait. Boyları 13 ile 46 metre arasında değişen 800 ahşap ve fiber tekne ise mavi tur için kullanılıyor.

Koronavirüs aşısı, mavi turları patlattı

Mavi tur düzenleyen yatlarda kaptanlık yapan Süleyman Ertürk, yeni bir sezona hazırlandıklarını söyledi. Yatların tamamının kızakta olduğunu ve bakımlarının yapıldığını ifade eden Ertürk, "Aşıdan sonra talepler gelmeye başladı. Fiyatları belirleyen çok şart var. Yatın lüks olması, müşterinin kısa ya da uzun rota istemesi, ne kadar süre deniz de kalacağı gibi konular netleştiriliyor. 1 hafta ile 10 gün arasında tur isteyenlere standart olarak 5 bin ile 50 bin euro arasında fiyat veriliyor. 20 bin euro üzerinde rota ve yemek menüsünü müşteri belirliyor. Temmuz ile eylül arasında kalabalıklara karışmadan izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin taleplerinde artış bekliyoruz" diye konuştu.

Tur düzenleyen Arda Türkoğlu (32) da "Bu yıl umudumuz var. Geçen yıllar memnun kalan turistler, bu yıl da ön rezervasyonlarını yaptırıyor" dedi.

Koronavirüs, Marmaris, Hisarcık, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Koronavirüs aşısı rezervasyonları artırdı - Son Dakika Magazin


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