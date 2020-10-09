Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gönüllüler üzerinde, Çin'den getirilen koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde, 20 farklı merkezde başlatılan koronavirüs aşısı Faz-3 aşamasına, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı.