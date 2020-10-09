Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor - Son Dakika

Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor

09.10.2020 11:20
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor, System.String[]

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gönüllüler üzerinde, Çin'den getirilen koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, gönüllüler üzerinde, Çin'den getirilen koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı.

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde, 20 farklı merkezde başlatılan koronavirüs aşısı Faz-3 aşamasına, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı.

150 SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANDI Ege Bölgesi'nde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Ekim 2020 tarihinde Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun da eşlik ettiği organizasyonla aşı çalışmasının başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, aşı çalışmasında gönüllülüğün anahtar rol oynadığını belirterek, aşının ilk gönüllülerinin Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz olduğunu dile getirdi. Aşının ilk gönüllüleri olarak, bu tarihi gelişmenin önderleri olduklarını vurgulayan Köse, gönüllülere şükranlarını iletti. Bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak bugün itibarıyla ciddi bir yan etki gözlenmediğini anlatan Prof. Dr. Köse, "Yapmış olduğumuz bu Faz-3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığını ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN DESTEK Türkiye'de aşı denemelerinde bulunan 20 merkezden biri olmanın gurur verici olduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşı çalışmasının önemli bir ayağı hastanemizde yapılmaya başlandı. Son derece güven verici bir ortamda katıldığımız bu aşı çalışmasında sağlık çalışanları olarak gönüllülük esasıyla katkıda bulunuyoruz. Hastanemizde özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'ndeki hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere aşı çalışmasına katılım gerçekleşmiştir. Ege Bölgesi'nin pek çok yerinden aşı için gönüllü sağlık çalışanı bulunuyor. Bakanlığımız en hızlı şekilde sonuç alıcı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımız için sağlık hizmeti sunma çabası içindedir. Bu süreçte hastanemiz gibi deneyimli ve bilgili merkezler de destek sunuyor. Aşı çalışmasının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA DAVET EDİYORUM'Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, sağlık çalışanları olarak kendilerine tanınan öncelikten memnun olduklarını dile getirerek, gönüllü olarak bu aşı çalışmasına katıldığını ifade etti.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kayı Eliaçık ise "Ülkemizin iştirak ettiği ilk Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Bundan mutluluk duyuyorum. Diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızı da bu aşı çalışmasına davet ediyorum" dedi.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi aşı çalışma grubunda yer alan Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'nden Dr. Bayram Nallı ise şöyle konuştu: "Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sadece sağlığımızı değil ekonomik, sosyal hayatımızı da etkiledi. Birkaç aydır bu aşı çalışmasını biz de yakından takip ediyor ve ilgileniyoruz. Uzun süre çok çeşitli araştırmalar yaptık. Nihayetinde aşılarımız geldi, gönüllü olan sağlık çalışanlarımıza uyguladık. İnşallah faydalı olur."

Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor
Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 13:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs aşısı, Tepecik Hastanesi'nde de uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei