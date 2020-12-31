Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?

31.12.2020 23:17
Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?, System.String[]

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları yaklaşık 50 ülkede başladı.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2020 yılı sona ererken dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 83 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 1.8 milyonu aştı. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ise yaklaşık 50 ülkede başladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bu çalışmaların ne aşamada olduğunu derledi.

Çin'de aşılama çalışmaları herhangi bir aşıya resmi onay verilmeden önce yazın başlamıştı.

Bugüne dek 5 milyona yakın kişiye aşı yapıldı. Pekin, bugün Sinopharm aşısına "koşullu" onay verdi. Aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı 5 Aralık'tan itibaren Rusya'daki yüksek risk grubundakilere uygulanmaya başlandı.

Belarus ve Arjantin de Sputnik V'e onay verdi. Salı günü bu ülkelerde de aşılamaya geçildi.

Cezayir de Ocak'ta bu aşıyı uygulamaya başlayacak.

Batılı ülkeler arasında ise İngiltere, Amerikan-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilk onay veren ülke oldu. 8 Aralık'ta aşılamaya başlandı. 27 Aralık itibariyle 950 bine yakın kişi aşılandı.

İngiltere ayrıca Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya da onay veren ilk ülke oldu. Bu aşı 4 Ocak'tan itibaren uygulanacak.

Kanada ve ABD 14 Aralık'ta, İsviçre 23 Aralık'ta, Sırbistan 24 Aralık'ta, AB ülkelerinin çoğu 27 Aralık'ta, İzlanda ise 29 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısı ile aşılamaya başladı.

ABD ve Kanada ayrıca Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay veren ilk ülkeler oldu. Bu aşının 6 Ocak'ta da AB'de onaylanması bekleniyor.

ABD'de 2,8 milyon kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu uygulandı. 27 AB üyesi ülke arasında Almanya beş günde 130 bin doz ile başı çekiyor.





Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri, Çin'in Sinopharm aşısı ile 14 Aralık'ta, Dubai ise Pfizer/BioNTech aşısıyla 23 Aralık'ta aşılamaya başladı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn 17Aralık, İsrail 19 Aralık, Katar 23 Aralık, Kuveyt 24 Aralık, Umman ise 27 Aralık'ta aşılama çalışmalarını başlattı.

Bu ülkelerin tümünde Pfizer/BioNTech aşısı, Bahreyn'de ise Çin'in Sinopharm aşısı kullanılıyor.

Ayda 250 bin kişiyi aşılama hedefi koyan İsrail'de, şimdiye dek 800 bin kişiye aşı yapıldı. Bahreyn'de bu rakam 60 bine yaklaşırken, Umman'da 3 bini aştı.

Türkiye'ye, Çin'den satın alınan Sinovac aşısının ilk teslimatı 30 Aralık'ta ulaştı. Aşılamaya Ocak ayında başlanacak.

Türkiye ayrıca Rusya'da geliştirilen için Rusya ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Latin Amerika'da Meksika, Şili ve Kosta Rica, Pfizer/BioNTech aşısını 24 Aralık'ta uygulamaya başladı.

Asya'da Singapur 30 Aralık'ta aşı kampanyasını başlattı.

Hindistan, Japonya ve Tayvan 2021'in ilk çeyreğinde, Pakistan ve Filipinler ikinci çeyrekte, Afganistan ve Tayland ise 2021 ortalarında aşılamaya başlamayı planlıyor.

Afrika'da Sahra altı bölgede aşılamaya henüz başlanmadı. Batı Afrika'da ise Gine'de bu hafta Rusya'nın Sputnik V aşısının ilk dozları deneme amacıyla uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?
Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?
Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada? - Son Dakika

BBC

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